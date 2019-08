Omakotitaloja ei enää haluta tai uskalleta ostaa ja siksi moni etsii sellaista vuokralle – yksi heistä on helsinkiläinen Carlina, 30, joka haluaisi muuttaa Jyvässeudulle

Carlina Carpelan, 30, haluaa pois pakokaasujen keskeltä Helsingin Töölöstä. Hän on etsinyt poikaystävänsä kanssa kesän ajan omakotitaloa Jyväskylän seudulta – tuloksetta. Tilannetta ei ole helpottanut se, että nyt heidän kanssaan muuttamassa on myös kolmas henkilö, pariskunnan kaveri.

– Yhden talon löysimme, mutta hylsyhän sieltä tuli, kun emme ole pelkkä pariskunta. Ehkä kolme aikuista aiheuttaa oudoksuntaa, ja he sanoivatkin suoraan, että emme olleet heidän toivomansa kokoonpano, hän kertoo.

– Monissa kaupungeissa kimppa-asuminen tuntuu jo olevan aika yleistä, mutta en sitten tiedä, onko Jyväskylän seudulla niin.

Asunnonhakusivuston ilmoituksen ja lehti-ilmoituksen perusteella heille on tarjottu hyviäkin kohteita, mutta viesteistä on käynyt selväksi, että vuokrattava talo on menossa myyntiin muutaman kuukauden kuluessa tai siinä on alkamassa valtava remontti. Kolmikolla ei kuitenkaan ole ostoaikeita, sillä he kaikki aikovat opiskella Jyväskylässä. Eniten talovalintaa määrääkin budjetti, maksimissaan 1 000 euroa kuussa.

– Yllätyimme, että omakotitaloja ei juurikaan ole vuokrattavana, vaikka monet haluavat päästä taloistaan kokonaan eroon.

Carpelan kertoo törmänneensä epätoivoisiinkin myynti-ilmoituksiin, joissa taloa esimerkiksi myydään osamaksulla.

Talo, jota Carpelan ja hänen kanssaan muuttavat miehet eivät saaneet, olisi sijainnut 26 kilometrin päässä yliopistolta.

– Se oli 1980-luvulla rakennettu, hyvin vaatimattoman näköinen ja -kuntoinen talo, mikä näkyi myös hinnassa. Se oli omassa ylhäisessä yksinäisyydessä, mutta kuitenkin bussipysäkin vieressä – eli ihan uskomaton kohde!

”Keskustan kanankoppiin” asettuminen olisi Carpelanille viimeinen vaihtoehto. Omakotitaloon hän haluaa siksi, että siellä on luonto lähellä ja taloon saa luotua kodin tuntua. Pariskunnan kaveri taas viettää välillä päiviä metsässä luontoa kuvaamassa.

Carpelan ei kuitenkaan elättele ruusunpunaisia kuvitelmia ja kertookin, että he kaikki ovat asuneet aikaisemmin omakotitalossa ja tottuneet myös taloon kuuluviin töihin.

Omakotitalon vuokraaminen houkutteleekin yhä useampaa suomalaista. Suomen Vuokranantajat ry:n yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomas Viljamaa kertoo kiinnostuksen vuokraamiseen lisääntyneen selvästi viime vuosina. Ennen edellistä finanssikriisiä omakotitaloilla ei maassamme hänen mukaansa ollut niille varsinaisia vuokramarkkinoita juuri lainkaan.

Keski-Suomen Vuokraisäntien toimitusjohtaja Jarkko Savolainen kuitenkin kertoo omakotitalojen menneen kuin kuumille kiville jo pitkään. Tarjontaa on erittäin vähän ja kysyntää taas huomattavasti enemmän.

– Edes aina joka kuukausi emme välttämättä vuokraa omakotitaloa, vaikka kyselyjä tulee paljon.

Vuokramarkkinoilla liikkuvatkin hänen mukaansa aivan kaikenlaiset talot: uudet, vanhat, maalla ja kaupungissa.

Tarjonnan vähyyttä selittää Savolaisen mukaan pitkälti se, että omakotitalot ja muut suuret asunnot eivät ole kannattavia kohteita asuntosijoittajille, sillä omistajan kulut niissä kasvavat helposti niin korkeiksi, ettei niistä saa vuokratuottoa. Näin ollen vuokrattavaksi tupsahtaa vain yksittäisiä kohteita, jotka ovat tarjolla esimerkiksi asukkaiden muutettua väliaikaisesti ulkomaille. Toisessa tyypillisessä tilanteessa talo halutaan pitää suvussa, vaikka vanhemmat eivät enää siinä itse asukaan. Kolmas ryhmä ovat tuloksetta myynnissä olleet talot, joihin lopulta etsitään vuokralainen.

Tällä hetkellä niin moni suomalainen tuskailee yrittäessään turhaan myydä omakotitaloaan, että Suomen Vuokranantajien Viljamaa arveleekin erityisesti myymättä jääneiden talojen vuokraamisen lisääntyvän.

– Toisaalta näyttää siltä, että kovin moni myymistä yrittänyt ei ole ainakaan vielä keksinyt laittaa taloaan vuokralle.

Savolaisen mukaan vuokramarkkinat ovat Suomessa erittäin vinoutuneet. Pienten asuntojen osalta vallitsee vuokraajan markkinat, kun niitä on tarjolla pilvin pimein.

– Perheasuntoja siis kysytään tällä hetkellä suhteessa tarjontaan enemmän kuin pieniä, Savolainen sanoo.

Omakotitalojen lisäksi haluttuja ovat kaikenlaiset perheasunnot, niin rivitalot kuin kerrostalotkin.

– Omakotitalojen vuokratarjonta näyttäisi Keski-Suomessa hieman lisääntyneen väestön vanhenemisesta johtuen, mutta ei ainakaan vielä huomattavasti, Savolainen jatkaa.

Katsaus asunnonhakusivustolle havainnollistaa vuokraomakotitalojen määrän niukkuuden. Esimerkiksi koko Keski-Suomessa on Oikotiellä vuokrattavana vain 14 omakotitaloa, ja niistäkin osassa vuokralaiselle tarjotaan esimerkiksi suuren talon yläkertaa, ulkorakennusta tai yhtä huonetta.

Jyväskylässä omakotitalohaku tuottaa neljä tulosta, joista vain yhdessä vuokralle tarjotaan koko taloa, 70-neliöistä puutaloa Korpilahdella. Koko maassa vuokralaiseksi haluavilla on sivuston mukaan valittavanaan 300 omakotitaloa, ja niistäkin monessa vuokrataan esimerkiksi yhtä huonetta talosta.

Yhdeksi syyksi vuokraomakotitalojen kysynnän kasvuun Viljamaa näkee yleisen asennemuutoksen, jonka mukaan omistusasunto ei ole enää samanlainen statussymboli kuin aikaisemmin.

Osaltaan kysyntää lisää myös se, että ihmiset eivät enää välttämättä uskalla ostaa omakotitaloa varsinkaan maaseudulta sen pelossa, että sitä ei myöhemmin saa kaupaksi. Mahdollista on sekin, että pankki ei edes myönnä tarvittavan suurta lainaa syrjässä sijaitsevaa omakotitaloa varten.

Lisäksi Viljamaa korostaa työmarkkinoiden muuttumisen vaikuttavan asuntomarkkinoihin. Ihmiset varautuvat siihen, että enää koko työuraa ei useinkaan olla samalla paikkakunnalla tai samassa työpaikassa ja muutos voi tulla nopeastikin.