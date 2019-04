Omasta pussista 27 prosenttia vai 95 prosenttia? – Vaalirahoituksen lähteissä on isoja eroja puolueittain, pienellä budjetilla eduskuntaan pääsee vain harva

Eri puolueiden ehdokkaat käyttävät kampanjoihin hyvin erilaisen määrän omaa rahaa.

Siinä, missä viime vaaleissa eduskuntaan valitut perussuomalaisten ja vihreiden ehdokkaat rahoittivat 58 prosenttia kampanjoistaan omasta pussista, RKP:n ehdokkaat vain 10 prosenttia. Tieto on peräisin tohtorikoulutettava Anna Perälän keräämästä vaalirahoitusaineistosta.

– Uudempien puoluetulokkaiden ehdokkailla ei ole samassa määrin vakiintuneita vaalirahoituksen lähteitä kuin vanhempien puolueiden edustajilla.

Näissä vaaleissa tehtyjen ennakkoilmoitusten perusteella perussuomalaisten kampanjoiden omarahoitusosuus on kaikkiaan 67 prosenttia ja vihreiden 59 prosenttia.

Vielä suurempi rooli omarahoituksella on uusien eduskuntaryhmien kampanjoissa. Sekä Liike nytin että sinisten ehdokkaat ovat rahoittaneet kampanjansa lähes pelkästään omilla varoilla. Liike nytin ennakkoilmoituksissa omien rahojen osuus on likipitäen 100 prosenttia, sinisten 95 prosenttia.

Suurin osa omarahoituksesta tulee ehdokkaiden säästöistä, mutta lainaakin otetaan.

Periaatteen vuoksi

Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo kertoo, että monet perussuomalaiset ehdokkaat eivät ole edes hakeneet ulkopuolista rahoitusta – periaatteesta.

– Että pysyy niin sanotusti sitoutumattomana eikä tule edes ajatusta siitä, että joku haluaisi sitä kautta lobata myöhemmin.

Myös sinisille omarahoitus on periaatekysymys, kertoo puoluesihteeri Matti Torvinen.

– Emme halua keskojen, tuulivoimayhtiöiden tai kaivosyhtiöiden rahoitusta. Sen lauluja laulat, kenen rahaa kulutat, Torvinen toteaa.

Perussuomalaiset on näissä vaaleissa myös tarjonnut tavallisille kansalaisille lahjoituskanavan. Sitä kautta on tullut Slunga-Poutsalon mukaan varsin vähän rahaa.

– Se ei ehkä ole kovin perisuomalainen tapa.

Pienistä puroista suuri virta

Vaikka myös vihreillä pääasiallinen rahanlähde ovat omat säästöt, puolueen erityispiirre ovat kuitenkin yksityishenkilöiden vaalituet. Niitä on tullut ennätysmäärä, kertoo vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen.

– Nyt ylittyi 400 000 euroa vaalirahoitusta, pääosin pienistä yksityishenkilöiden tekemistä kymppien tai satasten lahjoituksista. Tällaista rahavirtaa ei ole tullut koskaan aiemmin.

Miettisen mukaan yleisin lahjoitussumma on ollut 50 euroa. Yksityishenkilöiden rahaa on virrannut erityisesti muutamille Uudenmaan ja Helsingin vaalipiirien ehdokkaille, joista useampikin on kerännyt yksityistä rahoitusta yli 10 000 euroa ja puolueen varapuheenjohtaja Maria Ohisalo peräti noin 28 000 euroa.

– Kansalaiset haluavat vaikuttaa siihen, mihin suuntaan Suomi menee ja millaisia arvoja kohti, tulkitsee Miettinen.

Eniten lainoja keskustalaisilla

Keskusta erottuu puolueiden joukosta lainarahoituksen suuruudella. Viidessä Uutissuomalaisen tarkastelemassa vaalipiirissä yli kymmenen prosenttia keskustalaisten vaalibudjeteista muodostuu lainarahasta. Euroissa tämä on yhteensä noin 174 000.

– Suhteessa kokoomukseen ja SDP:hen on keskustan ehdokkaille ominaista, että omarahoitusta, sisältäen myös lainan, on selkeästi enemmän. Tämä kertoo siitä, että meidän on vaikeampi saada vaalirahoitusta. Meillä ei ole sellaista luontaista vaalirahoittajaa kuin kokoomuksella ja vasemmistopuolueilla on, sanoo puoluesihteeri Riiikka Pirkkalainen.

Hänen tuntumansa on, että keskustan ehdokkaiden on ollut näissä vaaleissa aiempaa vaikeampi saada ulkopuolista tukea.

– En usko, että tämä on keskustaa kohtaan, vaan vähän kauttaaltaan on vähennetty vaalirahoitusta. En osaa sanoa, mistä se johtuu.

Pirkkalainen korostaa, että vaalituki on demokratian tukemista eikä siinä hänen mielestään ole mitään epäilyttävää.

Kolmella paljon tukea

Pienin rooli omalla rahoituksella on vasemmistoliiton, SDP:n ja kokoomuksen ehdokkaiden budjeteissa.

Ennakkoilmoitusten perusteella vasemmistoliiton ehdokkaat maksavat kampanjoistaan itse 27 prosenttia, SDP:n ehdokkaista 31 prosenttia ja kokoomuksen 32 prosenttia. Suurin osa omarahoituksesta vaikuttaa olevan säästöjä.

– Porvaripuolueiden kansanedustajat saavat rahaa yrittäjiltä ja yrityksiltä ja SDP:n kansanedustajat ”muuta rahoitusta”, joka on heidän kohdallaan pitkälti ammattiyhdistystukea. Myös vasemmistoliiton kansanedustajat ovat saaneet muuta tukea, mutta heillä erilaiset yhdistykset näyttelevät suurempaa roolia, sanoo Annu Perälä.

Harva pääsee halvalla

Suurella osalla tämänvuotisten eduskuntavaalien ehdokkaista on varsin pienet budjetit, joitakin tuhansia tai jopa vain satasia. Osa ehdokkaista ilmoittaa käyttävänsä nolla euroa.

On kuitenkin varsin harvinaista, että muutaman tuhannen euron panoksella pääsee kansanedustajaksi. Viime eduskuntavaaleissa sellaisen tempun onnistui Annu Perälän keräämän aineiston mukaan tekemään vain kolme ehdokasta: Tiina Elovaara (sin., tuolloin ps.), Maria Tolppanen (sd., tuolloin ps.) ja Kari Tolvanen (kok.).

– Valituista kansanedustajista 12 kampanjoi alle 10 000 euron budjetilla ja 33 alle 20 000 euron budjetilla. Tämän pohjalta voi sanoa, että keskimäärin parinkymmenen tuhannen budjetti pitää olla, että pääsee eduskuntaan, kommentoi Perälä.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa läpi päässeiden keskimääräinen budjetti oli Perälän aineiston mukaan runsaat 38 000 euroa.

Vähimmällä rahalla pääsi läpi perussuomalaisten riveistä, noin 20 000 eurolla. Eniten kansanedustajan pestistään maksoivat RKP:n ehdokkaat, keskimäärin 46 500 euroa.

Yli 1 500 euron lahjoitusten antajat pitää nimetä vaalirahailmoituksessa. Perälän laskelman mukaan yritysten maksamista lahjoituksista yli 1 500 euroa on 8 prosenttia, yksityishenkilöiden maksamista 21 prosenttia ja ”muiden tahojen” 42 prosenttia.