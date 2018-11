"Omat rahat ja työaika on pantu tähän kiinni, ja töitä on tehty valtavasti" – Keurusseudun yrittäjäpalkinnon sai kauppiaspariskunta, joka touhuaa aktiivisesti muuallakin kuin kaupallaan

Keurusseudun vuoden 2018 yrittäjäpalkinnon lauantaisessa yrittäjäjuhlassa saanut kauppiaspariskunta Outi ja Toni Mulari kertoo pitävänsä toimintansa johtotähtenä K-supermarkettien Paikallista sinulle -iskulausetta. Se on paitsi avittanut yrityksen pärjäämisessä, myös sitonut heitä paikkakunnalla monenlaiseen menoon.

– Paikallista sinulle -slogan tarkoittaa tietenkin alun perin lähinnä ruokaa, mutta olemme laajentaneet ajatusta muuhunkin. Olemme perheenä mukana riennoissa, tarjoamme nuorille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja, osallistumme mahdollisuuksien mukaan yhdistystoimintaan, ja tuemme lasten ja nuorten harrastustoimintaa, Toni Mulari linjaa.

Palkitsemisperusteluissaan Keurusseudun Yrittäjät kiittää Mulareita ansiokkaasta yritystoiminnasta ja rohkeudesta panostaa sen kehittämiseen sekä juuri aktiivisesta mukana olosta monissa eri tapahtumissa. Rohkealla yrittämisellä viitataan pariskunnan vuosi sitten Tervan alueella avaamaan uuteen K-supermarket Järvituuleen.

– Ensimmäinen toimintavuosi on ollut "selviämistä", kun ei ole voinut tietää, mitä tuleman pitää – mutta hyvää on tullut, iloitsee Outi Mulari.

Mularit muuttivat K-kauppiaiksi Keuruulle vuonna 2009 Jämsänkoskelta. Järvituulen myymälän viime lokakuinen siirtyminen keskustasta Tervaan oli heidän mukaansa pitkän harkinnan tulos.

– Omat rahat ja työaika on pantu tähän kiinni, ja töitä on tehty valtavasti – mutta itselleenhän sitä tekee. Nyt pidämme muuttoratkaisua todella hyvänä ja onnistuneena, jopa vielä onnistuneempana kuin suunnitteluvaiheessa ajateltiin, Mularit kiittelevät.

Marketissa on isäntäparin lisäksi 18 työntekijää ja sesonkiapulaiset päälle. Joukko on karttunut keskustassa toimimisen ajoista. Vuosiliikevaihtokin on kasvussa, nyt se on noin 7,5 miljoonaa euroa.

– Tervassa käy asiakkaita 50 kilometrin säteeltä Keuruusta, ja on kaikkien etu, että iso, houkutteleva myymäläkokonaisuus tuo vetovoimaa. Menestyksestä on kiittäminen kaikkia tämän alueen yrityksiä, Outi Mulari miettii.

Yrittäjäpalkintoa pariskunta kuvaa iloiseksi yllätykseksi ja suureksi kunnianosoitukseksi. Heidän mukaansa se innostaa vastakin tekemään töitä keuruulaisten, naapurikuntalaisten ja kesäasukkaiden palvelemiseksi.