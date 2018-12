Omatekoinen kynäpistooli toi tuomion törkeästä ampuma-aserikoksesta Jyväskylässä

Jyväskyläläismiehen omatekoinen ampuma-ase oli naamioitu siten, että sen olisi voinut sekoittaa kynään tai sähkötupakkaan.

Koska ase oli kokonsa ja muotonsa vuoksi myös helposti kätkettävissä, katsoi Vaasan hovioikeus, että kyseessä oli lain tarkoittama erityisen vaarallinen ampuma-ase. Hovioikeus otti ratkaisussaan huomioon myös sen, että ase oli varustettu erillisellä laserosoittimella, sen piipussa oli patruuna ja mies kuljetti asetta penkin alle piilotettuna henkilöautossa, jossa oli useita henkilöitä.

40-vuotias mies sai hovioikeudesta viiden kuukauden ehdottoman vankeustuomion törkeästä ampuma-aserikoksesta. Vuosi sitten antamassaan tuomiossa Keski-Suomen käräjäoikeus ei pitänyt rikosta törkeänä ja tuomitsi miehen 30 päivän vankeuteen.

Ase takavarikoitiin miehen hallusta syyskuussa 2016 Jyväskylässä. Mies kertoi tehneensä aseen pistoolin piipusta, kiinnittäneensä siihen teipillä toisen piipun ja perään messinkisen vetimen. Miehen mukaan ase ei näyttänyt kynältä, vaan noin 30-senttiseltä metalliputkelta, johon oli teipattu kiinni laserkynä. Käräjäoikeus katsoi jääneen näyttämättä, että ase olisi pyritty naamioimaan kynäksi. Jostakin syystä käräjäoikeuden käytössä ei ollut aseesta esitutkinnassa otettuja kuvia. Syyttäjä valitti tuomiosta hovioikeuteen, jossa esitti kuvat uusina todisteina.

Lain mukaan ampuma-aserikos on törkeä muun muassa silloin, jos rikoksen kohteena on erityisen vaarallinen ampuma-ase. Tällaisiksi laissa on määritelty singon, kranaatinheittimen, takaaladattavan tykin, ohjus- ja raketinheitinjärjestelmän ja sarjatuliaseen ohella ampuma-ase, joka on naamioitu muuksi esineeksi. Lain valmistelussa tällaisina on mainittu kynäksi naamioidun pistoolin lisäksi muun muassa kävelykepiksi tai sateenvarjoksi naamioitu kivääri tai salkuksi naamioitu konepistooli.

Keskusrikospoliisin aseteknisessä tutkimuksessa mieheltä takavarikoitu kynäpistooli todettiin toimintakuntoiseksi.