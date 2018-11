Omatkin ihmettelevät Rinteen lantapuheita – "Anttia pitää taas ojentaa"

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen lantapuheet herättävät hämmennystä. Rinne puhui Bios-tutkimusyksikön ja Kalevi Sorsa -säätiön talous- ja ilmastoseminaarissa viime viikolla ilmaston lämpenemistä hillitsevistä keinoista ja ympäristökysymyksistä. Rinne pohti, ”mitä tuolle lantaongelmalle voisi tehdä”.

– Lantaongelma lisää hyödytöntä peltopinta-alaa, Rinne sanoi.

– Nyt Antti on ihan väärässä. Minun pitää häntä taas ojentaa. Metsäkeskustelu oli samanlainen. Pitää laittaa Antille viestiä, että nyt jarruja päälle, kertoo SDP:n maa- ja metsätaloutta koskevan ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja Raimo Piirainen.

Piiraisen mukaan Suomessa ei ole lantaongelmaa eikä lantaa ajeta liikaa pelloille.

– Eläimen lantaa pitää hyödyntää, jotta synteettisiä lannoitteita saadaan vähennettyä, Piirainen sanoo.

Rinne kertoi, että Gazumilla on valmius rakentaa lannan hyödyntämistä varten kymmeniä biokaasulaitoksia. Niitä tukemalla voidaan ratkaista Itämeren tilannetta ja ilmaston lämpenemistä. Piirainen on Rinteen kanssa samaa mieltä siitä, että biokaasun käyttöä tulee lisätä.

Hakkuita voidaan lisätä

Piirainen kertoo, että SDP:n puoluehallituksessa on puhuttu metsien hakkuista ja hän on pääsyt Rinteen kanssa yksimielisyyteen hakkuiden määristä. Metsiä voidaan hakata samassa suhteessa kuin ne kasvavat. Mitään hakkuumääriä ei kannata lyödä kiinni.

– Metsiä voidaan hakata kestävällä tavalla niin kuin kansallisessa metsästrategiassa todetaan. Metsät kasvavat ja hiilinielutkin kasvavat, joten metsiä voidaan hakata nykyistä enemmän, Piirainen sanoo.

Rinne on kertonut aiemmin, että metsien hakkuita pitäisi vähentää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, koska asiantuntijat arvioivat, että metsiä hakataan liian paljon suhteessa hiilinieluun.

Lanta on tärkeä asia

MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola kertoo ihmetelleensä Rinteen puheita ja sanoo, että poliitikkojenkin pitäisi selvittää ensin faktat. Lanta on tärkeä asia, eikä se ole missään tapauksessa ongelma.

– Haluan oikoa, ettei meillä on mitään lantaongelmaa. Se on äärimmäisen hyvä ravinteiden lähde ja se pitää nimenomaan levittää peloille, Pietola sanoo ja jatkaa, että biokaasutus on hyvä prosessointi, jota pitää kannustaa energiasyistä.

Pietolan mukaan Suomessa on päinvastoin liian vähän lantaa, mutta se pitää sijoittaa oikein. Jos on suuria karjanlantakeskittymiä eli lantaa on liikaa suhteessa peltoalaan, silloin siitä kannattaa tehdä biokaasua, missä lanta hyödynnetään ensin energiaksi ja mäde voidaan prosessoida lannoitteiksi, jota voidaan kuljettaa kauemmas.

Luomuviljelijä tarvitsee lantaa

Pietola kertoo, että Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa on niin paljon lantaa, että se riittäisi ravitsemaan kaikki pellot. Hän on tästä Luken kanssa eri mieltä.

– Meidän ei pidä tyytyä huonoon satotasoon. Mitä enemmän saamme satoa pelloilta, sitä enemmän pelto tarvitsee ravinteita. Missään nimessä Suomen lanta ei riitä tuottamaan pelloille hyvää satoa.

Pietolan mukaan lanta on välttämätöntä luomuviljelijälle. Samalla hän huomauttaa, että ”luomuvege on absurdi käsite”.

– Jos haluaa luomua, pitää olla eläintuotantoa. Jotta ruuan tuotanto on kestävää, tarvitaan eläintaloutta ja luomuviljelijän on vaikea saada muita ravinnelähteitä.

Pietola ei liioin ymmärrä Rinteen puheita siitä, että lannan poistaminen pelloilta ratkaisisi Itämeren ympäristöongelman.

– Kun lanta käytetään kestävästi ja resurssitehokkaasti, se parantaa maan kasvukuntoa ja maa voi paremmin. Se vähentää eroosioherkkyyttä ja maa ei karkaa pellolta pois.

Muna- ja kana-ilmiö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.) ihmettelee Rinteen näkemyksiä ja sanoo, ettei hän ole oikein syvällä maatalousosaamisessa.

– Täytyy muistaa, että nytkin kaikki lanta, joka levitetään pellolle, se on kiertotaloutta mitä parhaimmassa määrin ja korvaa fossiilisia polttoaineita.

Kalmarin mukaan biokaasussa eletään niin sanottua muna ja kana -ilmiötä. Biokaasuautoja ei kannata ostaa ennen kuin on jakeluasemia ja jakeluasemia ei kannata rakentaa ennen kuin on tarpeeksi autoja.

Kalmari kertoo, että hallitus on lisännyt Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) tutkimusmäärärahoja, mutta siitä huolimatta biokaasun laitosinvestoinnit eivät tahdo lähteä käyntiin. Hän huomauttaa, että SDP on ehdottanut Makera-rahojen leikkaamista.

Rinne ei vastusta lannanlevitystä

Rinne ei halunnut kommentoida lantakysymystä Uutissuomalaiselle. Hän kertoi Maaseudun Tulevaisuudelle, ettei ole kieltämässä lannan levitystä niin kuin Uutissuomalainen kertoi.

Rinne sanoi, ettei "tule sellaista päivää, että SDP:n puheenjohtaja seisoo pellon laidalla estämässä lannanlevitystä".