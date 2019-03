Omatoimikirjastot ovat yleistyneet nopeasti – kaikki niistä eivät kuitenkaan tykkää

Omatoimikirjastot ovat yleistyneet Suomessa niin nopeasti, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole ehtinyt päivittää tilastoja. Omatoimikirjastolla tarkoitetaan yleisen kirjaston aukiolotunteja, jolloin kirjastoon pääsee esimerkiksi kirjastokortilla tai henkilökohtaisella numerokoodilla. Keski-kirjastoihin omatoimitiloja aukeaa tämän vuoden aikana ainakin viisi. Maaliskuun alussa aukioloaan laajentavat Konginkankaan ja Sumiaisten toimipisteet. Aluehallintovirastosta on lähettämässä kirjastotoimen ylitarkastaja Anneli Ketosen mukaan myönteistä postia seuraavaksi Jämsään ja Petäjävedelle.

– Me voimme avustaa toimipisteiden automaation hankintaa noin 15 000 eurolla per toimipiste. Tämä vaatii kunnalta vähintään 20 prosentin omarahoitusta. Meiltä on lähdössä peräti kolme myönteistä päätöstä Jämsään ja yksi Petäjävedelle, Ketonen sanoo.

Aluehallintovirasto sai tälle vuodelle 660 000 euroa avustusrahaa yleisten kirjastojen kehittämiseen. Sillä tuetaan muun muassa lukemisen edistämishankkeita, palvelujen kehittämistä ja digihankkeita. Ketonen on seurannut läheltä omatoimipisteistä saatuja kokemuksia Alajärvellä ja Lehtimäellä. Ennen pisteiden perustamista Lehtimäen aukiolot olivat supistuneet 17 tuntiin viikossa.

– Omatoimipisteen myötä aukioloaika laajeni 98 tuntiin viikossa. Tämän myötä Lehtimäellä ja Alajärvellä on saatu paljon uusia asiakkaita. Kunta ei saa muuttaa kirjastoaan säästösyistä omatoimikirjastoksi. Taustalla täytyy olla halu kehittää ja laajentaa palvelua kuntalaisille, Ketonen toteaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen nimeää omatoimikirjastot menestyskonseptiksi.

– Ne tuovat kirjastokäyttöön yhteisöllisyyttä. Aukioloaikojen väljyys on mahdollistanut kokonaisten lapsiperheiden yhtäaikaisen asioinnin, vaikka lapsille ei olisi uskallettu antaa yksin omatoimiasiakkuutta. Nämä toimipisteet toimivat usein myös oleskelu- ja lehtienlukutiloina, Aaltonen sanoo.

Äänekosken kirjastojen omatoimiajoissa pistää silmään omatoimiasiakkuuden myöntäminen pienille, yli 7-vuotiaille lapsille. Aaltosen mukaan ikärajoissa on kuntakohtaista vaihtelua ja päätös myös kuuluu kunnille.

Kirjastonhoitaja Sari Puranen kertoo, että Äänekoskella haluttiin nimenomaan mahdollistaa lapsille pisteiden käyttö.

– Meillä uskotaan vastuullisuuteen. Lisäksi Sumiaisten piste sijaitsee koulun yhteydessä, ja näin koululaiset ovat myös merkittävä käyttäjäryhmä. Saatavuus edistää lasten lukuharrastusta. Huoltajilla on mahdollisuus estää omatoimikirjastojen käyttö alle 15-vuotiailta, Puranen kertoo.

Sumiaisissa ja Konginkankaalla lasten huoltajat ovat saaneet asiaa koskevan ohjekirjeen. Ketonen muistelee, että toimintaa viriteltäessä puhuttiin paljon omatoimipisteisiin liittyvistä häiriöriskeistä. Purasen ennakoima vastuullisuus on kuitenkin ollut leimallista käyttäjien toiminnassa.

– Ensimmäinen omatoimipiste avattiin Hämeenlinnaan. Sen ensimmäisenä toimivuonna häiriötilanteita kertyi kaksi. Ensimmäisessä iäkäs mies ei halunnut poistua tiloista kirjaston sulkemisaikaan ja toisessa nuori poika vei tilaan kavereitaan. Häiriöt ovat jääneet todella vähäisiksi, Ketonen sanoo.

Aaltonen muistuttaa taustalla vaikuttavasta kirjastolaista.

– Laki lähtee siitä, että kirjasto on kaikkien saavutettavissa. Omatoimikirjasto vastaa erilaisten elämänrytmien haasteeseen, ja se perustuu luottamukseen. Aineistot ovat kaikkien saatavilla. Kirjasto on kuntalaisille niin tärkeä, että he haluavat olla luottamuksen arvoisia, Aaltonen pohtii.

Rämän perhe haluaa kirjastovirkailijan

Rämän perheen rintamamiestalo sijaitsee metsää halkovan Peräpohjantien varressa Konginkankaalla. Asukkaiden kirjastopalvelut kohenevat merkittävällä aukioloaikojen lisäyksellä. Perheen äiti Tanja Rämä on palannut alkuillasta töistä ja päivällinen on syöty. Tuvassa vilkas musta koira ja varovainen musta kissa seuraavat vierailijaa.

Rosa Rämä, 9, hakee kirjastosta lainaamansa kirjan. Timo Parvelan Ella ja kaverit on kielellisesti jotain ihan muuta, kuin toimittajan 9-vuotiaana lukemat Viisikot. Neidin luenta on nautittavan sujuvaa.

– Kyllä minä mielestäni luen hyvin. Ellan lisäksi olen lukenut Risto Räppääjää ja tykkään myös eläinsaduista, Rosa Rämä kertoo.

Tanja Rämän yöpöydällä on hienoinen yllätysteos. Hän ei ole hevosihminen, mutta kirjanmerkki pilkistää Kari Vepsän Hevoskoulutus-teoksen välistä.

– Luen paljon jännäreitä, mutta tässä Vepsän teoksessa tuo monella tapaa yleistettävä pedagogiikka on todella kiehtovaa, Tanja Rämä kertoo.

Rämät ovat päättäneet, että Rosa ei käytä Konginkankaan kirjastoa yksin omatoimiaikoina.

– Lasten lukemisen tukeminen on tärkeää, mutta omatoimiajassa on liian iso vastuu Rosalle. Mitä jos kavereita astuu sisään samalla oven aukaisulla? Lisäksi kirjasto on meiltä niin kaukana, että Rosa ei voi sinne yksin lähteä, Tanja Rämä sanoo.

Ahkeran kirjastoasiakkaan asiointi jatkuu siis muun perheen mukana. Tanja Rämä näkee muutoksen myönteisenä, mutta ei muuttane olennaisesti omaa asioimistaan. Hän arvostaa kirjastovirkailija Heli Hytösen asiantuntemusta.

– Pidennettyjen aukioloaikojen myötä meidän perheen kirjastosakot voivat vähentyä. Sitä jotenkin ei ole halunnut tai raaskinut pudottaa lainakirjoja palautuslaatikkoon.

– Haluan kuitenkin valita lainat henkilökunnan ollessa paikalla. Hytönen osaa taitavasti suositella mielialaan sopivaa lukemista, ja siinä tulee samalla vaihdettua kuulumiset. Automaatit tuovat varmasti sujuvuutta, lisäävät kirjaston käyttöä ja mahdollistavat kenties yhteisöllisyyttäkin, mutta automaatti riistää asioinnista minulle tärkeän sosiaalisen osan, Tanja Rämä pohtii.