Omatoimikirjastot parantavat aukioloa Konginkankaalla ja Sumiaisissa

Äänekosken kirjaston Konginkankaan ja Sumiaisten toimipisteet laajentavat aukioloaan toimimalla omatoimikirjastoina. Näin asiakkaat voivat käyttää kirjastoa myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Omatoimiajan valvonta hoidetaan vartijakäynnein sekä tallentavalla kameravalvonnalla.

Omatoimikirjasto on Konginkankaalla ja Sumiaisissa avoinna 4. maaliskuuta alkaen joka päivä kello 8–21. Henkilökunta on paikalla tiistaina kello 12–19 sekä keskiviikkona ja torstaina kello 8–15. Viikoittaiset aukioloajat lisääntyvät uudistuksen jälkeen kirjastoissa 71 tunnilla.

Omatoimiaikoina asiakkaan käytettävissä ovat kirjastotila ja kokoelmat, lehtilukusali, asiakastietokone, lainaus- ja palautusautomaatti, monitoimitulostin, langaton verkko ja WC-tilat.

Asiakas lainaa ja palauttaa aineiston omatoimiaikana automaatilla, ja myös varatun aineiston noutaminen onnistuu. Palautettaessa asiakas lajittelee aineiston automaatin opastuksen mukaisesti.

Omatoimiasiakkuus on automaattisesti kaikilla yli 7-vuotiailla, joilla on Keski-kirjastojen kirjastokortti ja siihen liitetty PIN-koodi. Huoltajan on mahdollista estää omatoimikirjastojen käyttö alle 15-vuotiaan huollettavansa kirjastokortilla.

Asiakas kirjautuu sisään omatoimikirjastoon kirjastokortilla ja PIN-koodilla. Jos huoltaja vierailee kirjastossa lasten kanssa, riittää, että vain huoltaja kirjautuu sisään. Sisään kirjautunut asiakas on vastuussa myös muiden sisään päästämiensä henkilöiden tekemisistä.