Omistajakuntien mielestä valtio petti tukilupaukset – nyt pelätään, että Keski-Suomen Verkkoholdingin 29 miljoonan lainat lankeavat kuntien niskaan

Keski-Suomen Verkkoholding (KSVH) Oy:n omistajakunnat ovat hankalassa tilanteessa, kun yhtiö ei näillä näkymin pysty ainakaan tänä vuonna maksamaan itse lainanhoitokulujaan. Kymmenellä kunnalla on yhteensä 29 miljoonan euron takausvastuu yhtiön lainoista.

Kuntarahoituksen myöntämillä lainoilla on rahoitettu KSVH:n tytäryhtiön Keski-Suomen Valokuituverkot (KSVV) Oy:n valokuituverkkoja.

Kuntarahoitus jyvitti kuntien maksettavaksi jo tämän vuoden ensimmäisen 130 000 euron lainanhoitoerän. Tänä vuonna KSVH:n lainoista kertyy korkoja ja lyhennyksiä yhteensä 545 000 euroa, ensi vuonna yli 700 000 euroa ja vuonna 2021 jo lähes 900 000 euroa. Nykyisten lainaehtojen mukaan lyhennykset päättyisivät vuosina 2045 ja 2046.

Omistajakunnissa pelätään, että lainat kaatuvat kokonaan kuntien niskaan.

Kuntien näkökulmasta valokuituvyyhtiä on sotkenut se, ettei Viestintävirasto ole myöntänyt KSVV:n hakemia 4,6 miljoonan euron tukia kuuden kunnan alueilla jo rakennettuihin verkkoihin. Valtion tuella piti saada maaseudullekin nopeat tietoliikenneyhteydet Laajakaista kaikille -hankkeessa.

Viestintävirasto on perustellut kielteisiä tukipäätöksiä sillä, että julkista tukea on käytetty hankkeissa liikaa. Päätöksistä on valitusprosesseja kesken, ja osa hakemuksista on yhä käsittelemättä.

– Valtio on jättänyt meidät pulaan. Kun tähän lähdettiin, puhuttiin, että tämä on ei-kaupallista aluetta, jonne kukaan markkinatoimija ei rakentanut. Nyt valtio vetoaa siihen, että toimitaan markkinoilla ja tulkitaan kuntien omistusta ja osakepääomittamista markkinaehtoisuuden kautta. Se on ristiriitaista, Multian kunnanjohtaja Noora Pajari toteaa.

Multian takausvastuu on nyt noin 1,7 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle Multialle tulee 46 000 euroa lainanhoitokuluja, jos yhtiö ei niitä maksa. Pajarin mukaan pienelle kunnalle se on iso summa, etenkin jos se toistuu vuosittain.

– Minua hirvittää meidän pienten kuntien puolesta, kun on korjausvelkaa, väki vähenee ja veropohja pienenee. Tämmöinen pompsi siihen päälle on tosi iso isku meille kaikille. Mutta Multia ei tähän kaadu, Pajari sanoo.

Kyyjärvi täyttää jo kriisikunnan kriteerit kuntakonsernin alijäämillään. Kunta on taannut KSVH:n lainoja 2,3 miljoonaa euroa. Kyyjärven kunnan kertyneet ylijäämät kääntyvät talousarvion mukaan miinukselle jo tänä vuonna. Toteutuessaan 53 000 euron lainanhoitokulut KSVH:sta venyttävät miinuksia.

– Ei tähän ole varattu määrärahaa. Kyyjärvi on käyttänyt valokuituihin jo noin 900 000 euroa. Harmittaa, kun valtion tukea ei ole saatu, vaikka luvattiin, Kyyjärven kunnanjohtaja Tiina Pelkonen toteaa.

Kyyjärvi, kuten suurin osa omistajakunnista, on rahoittanut KSVH:ta lisäpääomilla. Suurin takausvastuu, noin 5,6 miljoonaa euroa, on Pihtiputaalla. Kunnalla on 12 miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää ja 7 miljoonaa euroa sijoituksia.

– Huoli on iso, vaikka taloutemme on nyt hyvä. Omistajakunnat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa. Jotkin kunnat pystyvät ottamaan iskuja vastaan paremmin kuin toiset, Pihtiputaan kunnanjohtaja Ari Kinnunen sanoo.