Ompelu on nyt suosittu harrastus, koska omaa kädenjälkeään ei näe normaalityössä – katso kuvasarja Kädentaitomessuilta Jyväskylästä

Englanninkielinen lyhenne DIY (do it yourself, suom. tee se itse) toistuu käsityöharrastajien blogeissa. Käsillä itse tekemisen yksi isoimmista alalajeista on vaatteiden ompelu, yleensä värikkäistä trikookankaista ja helpoilla kaavoilla.

Eveliina Laurila innostui ompelusta neljä vuotta sitten odottaessaan esikoistaan. Sen jälkeen hän on ommellut molemmille tyttärilleen ja itselleen vaatteita; leggingsejä, pipoja, mekkoja, puseroita.

– Haaveissa olisi ommella muutakin, vaikka pehmoleluja. Barbin ja nuken vaatteita olen jo ommellut lapsille.

Laurila kertoo, ettei ollut erityisen innokas koulun käsityötunneilla. Ompelun aikuisena aloitettuaan hän on liittynyt Facebookin käsityöryhmiin, joiden kautta on tullut uusia ideoita ja tuttuja.

Espoon Nöykkiön yläkoulun käsityönopettaja Kaisa Lumikoivu on huomannut nuorten käsityöinnostuksen.

– Opetamme tytöille ja pojille samat perusasiat. Nuoret ovat motivoituneita ja haluavat suunnitella itse. Enää ei kysytä, miksi tätä täytyy tehdä. Nuoret eivät halua pukeutua kaikki samanlaisiin vaatteisiin, vaan erikoisten kankaiden kautta halutaan tuoda esille omaa persoonaa, arvioi Lumikoivu.

Hänen mukaansa tytöt ompelevat sortsiasuja ja mekkoja, pojat tekevät tunneilla t-paitoja, huppareita ja laukkuja. Myös paksummasta puuvillakankaasta tehdyt reput ovat nyt suosiossa.

Opettajan työstä virkavapaalla oleva Lumikoivu esitteli eilen kukkakankaita Jyväskylässä Kädentaitomessuilla Nuppu Print -yrityksen osastolla.

Kädentaitomessuilla Paviljongissa itse ommellen -mentaliteetti näkyi selvästi; värikkäitä printtikankaita oli tarjolla kymmenillä osastoilla, ja ostajia riitti tungokseksi asti.

Lumikoivun mukaan käsityöinnostus on seurausta siitä, että nykyään omaa kädenjälkeä ei näe työssään tai valmista tulee kovin hitaasti. Käsillä tekeminen on lisäksi palkitsevaa.

– Kun on pukeutunut itse tekemäänsä vaatteeseen ja toinen kysyy, mistä sä oot ton ostanut, voi vastata että mä olen sen itse tehnyt.

Käsityöharrastaja Mira Rahikkala suosittelee harrastuksen aloittelijalle kansalaisopiston ompelukursseja. Kotona ompeleva tarvitsee hyvän ompelukoneen ja helpot peruskaavat.

– Käyn itse kansalaisopiston kursseilla, koska kotona on niin vähän aikaa ommella.

Hän tekee vaatteita joko 6- ja 9-vuotiaille lapsilleen, lahjaksi tai itselleen; yksinkertaista ja nopeasti valmistuvaa.

PaaPii Designin Anniina Isokangas on huomannut, että naiset haluavat ommella lapsilleen sen sijaan, että ostaisivat halpatuotantomaissa tehtyjä vaatteita, joiden materiaalin turvallisuudesta, ekologisuudesta tai valmistuksen eettisyydestä ei ole varmuutta. Isokankaan mukaan suomalaisilla kankaiden tuottajilla on omat väri- ja kuviotrendit ja identiteetit, ja asiakkaat valikoituvat niiden mukaan.

Kädentaito-, Hyvinvointi- ja Antiikkimessut Jyväskylän Paviljongissa auki vielä sunnuntaina 7.4. klo 10-16.