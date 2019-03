On tärkeiden valintojen aika, kun kevään yhteishaku alkaa keskiviikkona – Jyväskylän korkeakouluissa tarjolla tuhansia aloituspaikkoja

Kevään yhteishaku alkaa jälleen keskiviikkona 20.3. Kymmenien tuhansien suomalaisten on siis jälleen aika päättää, mihin korkeakouluun haluaa tähdätä opiskelemaan.

Jyväskylän korkeakouluissa on tarjolla tänäkin keväänä tuhansia aloituspaikkoja. Jyväskylän yliopistossa on 2300 aloituspaikkaa yhteensä sadassa eri hakukohteessa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMKissa aloituspaikkoja puolestaan on 1300 yhteensä seitsemällä eri alalla.

Jyväskylän yliopiston aloituspaikkojen määrä on kasvanut viime vuodesta, sillä tarjolla on uusia maisteriohjelmia. Lisäpaikkoja tuo myös se, että Jyväskylän yliopisto ottaa aiempaa enemmän avoimen yliopiston opiskelijoita tutkinto-opiskelijoiksi. Uusia maisteriohjelmia ovat muun muassa turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelma sekä kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma.

JAMKissa taas on kasvatettu vuosi vuodelta aikuiskoulutustarjontaa, ja tarjolla onkin 290 aloituspaikkaa ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin (YAMK). Uutena YAMK-tutkintona JAMK tarjoaa energialiikennetoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelmaa, joka keskittyy muun muassa tulevaisuuden energiaratkaisuihin.

Pääsykokeissa puhaltavat uudet tuulet

Korkeakoulujen valtakunnallisena tavoitteena on nopeuttaa toisen asteen opiskelijoiden siirtymistä jatko-opintoihin. Tämä tavoite on johtanut siihen, että opiskelijoita valitaan entistä enemmän ylioppilastodistuksen perusteella myös Jyväskylän yliopistossa. Lisäksi pääsykokeisiin opiskeltavan ennakkomateriaalin määrää on vähennetty huomattavasti.

– Valtaosassa hakukohteistamme ei ole valintakokeisiin ennakkomateriaalia hakijoille. Niissä hakukohteissa, joissa etukäteisaineistoa on, se julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta eli missään hakukohteessamme ei edellytetä hakijalta pitkäkestoista valmistautumista. Näin kaikilla hakijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet valmistautua kokeisiin, Jyväskylän Yliopiston koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen kertoo.

Lyhentyneen pänttäysajan lisäksi valintaprosesseissa on Jyväskylän yliopistossa muitakin muutoksia. Esimerkiksi psykologian pääsykoe on tänä vuonna merkittävästi erilainen kuin ennen.

– Jyväskylän yliopiston psykologian koulutus liittyy valtakunnalliseen valintakoeyhteistyöhön, minkä myötä soveltuvuuskoe poistuu psykologiasta myös meillä. Tämä muutos koskettaa suurta hakijajoukkoa, Ikonen kertoo

Korkeakouluihin voi hakea opintopolku.fi -palvelussa ja hakea täytyy 3.4. kello 15 mennessä. Valinnan tulokset julkaistaan 28.6.2019.