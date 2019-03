"On vihreiden tahdikkuudesta kyse, miksi he sitä kutsuvat" – valehteluun perehtyneen professorin mukaan pääministeri Sipilän sanomisissa ylittyi valheen raja

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi sunnuntaina Uutissuomalaisen haastattelussa, että punavihreä puoli kieltäisi käytännössä metsien käytön kokonaan. Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö syytti Sipilää heti sunnuntaina valehtelusta.

– Se on varmasti valehtelua niistä, joihin se kohdistui. Toisaalta sieltä suunnasta on aika tiukkojakin mielipiteitä kuulunut. Demareiden suuntaan se oli kohtuutonta ja voisi sanoa, että siihen suuntaan ainakin lähellä valehtelua. Rajanveto on vaikeaa, kommentoi psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen.

Hän on tutkinut valehtelemisen syitä ja kirjoittanut kirjan Vaihtoehtoisia faktoja? Miksi valehtelemme.

Sipilän sanoma Ylen Pääministerin haastattelutunnilla menee Ojasen mielestä valheen puolelle. Maanantaina ei löytynyt perusteita Sipilän väitteelle, että vihreiden kansanedustaja olisi esittänyt hakkuiden lopettamista kokonaan.

– Valheen raja paukkui. On vihreiden tahdikkuudesta kyse, miksi he sitä kutsuvat, Ojanen sanoo.

Yleisesti hän neuvoo poliitikkoja välttämään valehtelusyytöksiä.

– Voi sanoa, että liioittelet raskaasti. Se on jo melko tiukka ilmaisu, mutta silloin ei tarvitse käytä valehtelu-sanaa, joka johtaa karvat pystyyn ja aggressiivisiin reaktioihin puolin ja toisin.

Ojasen mukaan myös muualla käytävään julkiseen keskusteluun kannattaisi laajentaa eduskunnan käytäntöä, jossa ei syytetä valehtelusta vaan ilmaistaan syytös toisin.

– Harva pysyy tiukasti totuudessa, hän muistuttaa ihmisten taipumuksesta sortua valheisiin.