Ongelmien riivaama Daisy jää eläkkeelle – varhaiskasvatuksen hoitoajat varataan Jyväskylässä lokakuussa toisesta järjestelmästä

Jyväskylän kaupungissa varhaiskasvatuksen asiakkaiden sähköinen asiakasjärjestelmä vaihtuu lokakuussa, kaupunki tiedottaa. Lasten huoltajat voivat hoitaa päiväkotien ja perhepäivähoitajien hoitoaikojen varaukset 14.10. alkaen Tieto Edu -asiointijärjestelmän kautta.

Hoitoaikojen varausten, poissaolojen ilmoittamisen sekä toteutuneiden hoitoaikojen kertymisen seuraamisen lisäksi järjestelmän kautta hoidetaan myös varhaiskasvatuksen ja kodin välisenä viestintäväylänä.

Perheet saavat syyskuussa tarkemmat ohjeistukset uuden järjestelmän käyttöönotosta omalta päiväkodilta tai perhepäivähoitajalta. Nykyinen Daisy-järjestelmä jää pois käytöstä. Keskisuomalainen kertoi Daisy-palvelujärjestelmän ongelmista jo tammikuussa (KSML 8.1.2018). Kaupungin vuonna 2013 ostama järjestelmä haluttiin vaihtoon sen teknisten ongelmien vuoksi.

Korpilahden alueen perhepäivähoitajat ovat koekäyttäneet Tieto Edu -järjestelmää kesästä alkaen. Tieto Edu on jo käytössä muiden muassa Muuramessa.