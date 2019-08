"Onhan se huima juttu, että Siilinjärvelle tuli yhtäkkiä 50 miljonääriä" – ennätyssuuri Eurojackpot-voitto meni Pohjois-Savoon

Eurojackpotin liki 92 miljoonan euron enimmäisvoitto oli pelattu Pohjois-Savon Siilinjärvellä, Veikkaus kertoi lauantaina. Kyseessä oli 50 ihmisen kimppapeli.

Kupongin myyneen K-Supermarket Herkkupadan kauppias Jyrki Huttunen kertoi Iltalehdelle, että voittokuponki on kaupan kassakaapissa. Kauppa oli myynyt osuuksia peliin keräämällä nimilistaa.

– Voitto meni hyvälle porukalle. Kaupalla on ollut yleinen porukkajuttu. Siinä on 50 iloista ihmistä, Huttunen kommentoi Iltalehdelle.

STT:n iltapäivällä tavoittama Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen nauroi, että aamu oli mennyt vastatessa median kyselyihin.

– Sanoisinkohan, että olet viides, joka soittaa.

Kuhinaa on pienen kunnan ympärillä nyt riittänyt.

– Toimittajat ovat lähestyneet, ja mitä mediaa luin, näyttää, että kylällä on tehty juttua. Luonnollistahan se on, että varmaan ruvetaan arvailemaan, että ketähän ne 50 miljonääriä on.

Hän kuvaili tapahtumaa "uskomattomaksi jutuksi".

– Onhan se huima juttu, että Siilinjärvelle tuli yhtäkkiä 50 miljonääriä, kymmenen vuotta Siilinjärven kunnanjohtajana työskennellyt Lötjönen hehkutti.

Voittopeli arvottiin perjantaina. Ensimmäisen voittoluokan tuloksen lisäksi järjestelmäpeliin sisältyi pienempiä alavoittoja. Näiden yhteisvaikutuksesta voittosumma muodostui Eurojackpotin kaikkien aikojen suurimmaksi.

Kunnanjohtaja toivoo rahaa jäävän myös kuntaan

Lötjönen kertoi toivovansa, että jotakin voittorahoista ohjautuisi kuntaan, vaikkapa palveluostojen ja sijoitusasuntojen muodossa.

– Että kuntaan tulisi vain lisää pöhinää, vaikka kyllä meillä ihan hyvä kehittyvä ja kasvava kunta on. Mutta ainahan se tuo lisää tällainen piristysruiske.

Vajaan 22 000 asukkaan Siilinjärvi on Pohjois-Savon toiseksi suurin kunta Kuopion jälkeen.

– Me ollaan kasvettu koko ajan, ja työpaikkoja on tullut lisää. Meillä on hyvä sijainti Viitostien varressa Kuopion kupeessa, lentokenttä on meidän alueella ja Savon rata kulkee kunnan läpi, Lötjönen kehui.

Suomeen on osunut kaikkiaan 16 Eurojackpotin päävoittoa sen jälkeen, kun pelin pelaaminen alkoi vuonna 2012. Esimerkiksi viime vuonna Loimaalle kirjattiin 90 miljoonan euron voitto, ja vuotta aikaisemmin Tampereella juhlittiin 87 miljoonan euron pottia.