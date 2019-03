Onko 255 miljoonaa euroa paljon vai vähän? – Keski-Suomi ja neljä muuta sairaanhoitopiiriä ovat sitoutumassa tietojärjestelmään, joka muistuttaa kohuttua Apottia

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on sitoutumassa suureen 150 miljoonan euron potilastietojärjestelmähankkeeseen neljän muun sairaanhoitopiirin kanssa. Keski-Suomi toimisi hankkeessa vastuuorganisaationa.

Potilastietojärjestelmään tarvitaan vielä noin 105 miljoonan euron verran erilaista määrittelyä ja ammattilaisten työ- ja toimintatapojen muuttamista niin että järjestelmän loppuhinta voi kohota jopa 255 miljoonaan euroon. Summa ei tällöin jää kauaksi Uudella maalla hintavaksi kohutusta Apotti-potilastietojärjestelmästä (384 Me).

Keski-Suomen lisäksi Nova-potilastietojärjestelmässä ovat mukana Vaasan sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon Essote, Pohjois-Karjalan Siun sote ja Itä-Savon Sosteri. Asukkaita uuden järjestelmän piirissä olisi yli 737 000.

Keski-Suomen osuus 255 miljoonasta on 48+34 miljoonaa euroa eli yhteensä noin 82 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus aikoo päättää hankkeeseen sitoutumisesta kokouksessaan perjantaina. Valtuusto päättää asiasta huhtikuussa.

Uuden potilastietojärjestelmän pitäisi olla käytössä Keski-Suomessa vuosina 2021–2022. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen painottaa, että uusi järjestelmä parantaa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta.

– Asiakasta koskeva tieto, oli se sitten missä kunnassa tahansa, perusterveydenhuollossa, sosiaalitoimessa tai erikoissairaanhoidossa tai tietyin ehdoin yksityisellä tuotettua, on silloin samassa järjestelmässä, jos asiakas vain antaa tietojen siirtymiseen luvan, Kinnunen sanoo.

Hän uskoo, että asiakas- ja potilastietojärjestelmä säästää aikaa ja rahaa, vaikka se nyt maksaakin maltaita. Kinnusen mukaan potilastietojärjestelmän hinta on investoinnin osalta sisällytetty jo uuden sairaalan rakentamiskustannuksiin.

– Lopullisten tarjousten pohjalta nähdään vasta lopullinen kustannustaso, joka voi olla myös arvioitua pienempi.

Keski-Suomen kunnat maksavat hankinnasta sosiaalitoimen osuuden.

Suomi on jakautumassa kolmeen eri potilastietojärjestelmän alueeseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja sikäläisten kuntien Apottiin, Keski-Suomen vetämään Novaan ja jäljelle jääneiden kaikkien muiden sairaanhoitopiirien Unaan. Uudenmaan Apotin piiriin kuuluu noin 1,6 miljoonaa asiakasta. Järjestelmän on arvioitu maksavan noin 384 miljoonaa euroa. Apottia on arvosteltu paitsi sen korkeasta hinnasta myös siitä, että se antaa yhdelle toimittajalle ison jalansijan markkinoilla.

Novaan rakentuva potilastietojärjestelmä muistuttaa enemmän Apottia kuin Unaa, sillä sen toimittaa yksi ainoa toimittaja, eikä siitä tehdä erillisistä osista koostuvaksi kuten Una. Toimittajaksi voi valikoitua joku kolmesta mukana olevasta ICT-yhtiöstä: Tieto, Cerner tai Apotinkin toimittanut Epic.

Sen sijaan Unasta näyttäisi kehkeytyvä Suomen suurin potilastietojärjestelmä, sillä sen käyttäjiä olisivat kaikki Apotin ja Novan ulkopuoliset sairaanhoitopiirit. asiakkainaan yli kolme miljoonaa suomalaista.

Alun alkaen myös Keski-Suomi suunnitteli potilastietojärjestelmänsä hankkimista Unan kautta. Esteeksi tuli aika ja uuden sairaalan rakentaminen.

– Siinä vaiheessa, kun teimme Uuden sairaalan investointipäätöstä, ei ollut mitään Unaa. Myöhemminkin sen aikataulu ei ollut meidän osalta mahdollinen, Kinnunen sanoo.

Pohjois-Savo: Siirtyvätkö tiedot?

Kuopion erityisvastuualueen kaikki muut sairaanhoitopiirit, paitsi Pohjois-Savo ovat lähdössä mukaan Keski-Suomen vetämään potilastietojärjestelmä Novaan.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen toteaa, että Pohjois-Savoakin pyydettiin mukaan. Se ei kuitenkaan lähtenyt, vaan jäi kehittämään Unaa. Pekkarinen näkee Unan etuna sen, että sillä on takana suuri yli kolmen miljoonan asukkaan väestöpohja. Hankkeeseen jääneillä sairaanhoitopiireillä ei myöskään ole ollut kiire.

– Ajatellaan, että annetaan sote-uudistuksen tulla, että nähdään mihin toimintaympäristöön järjestelmää hankitaan.

Pekkarinen uskoo, että Unasta saadaan Apottia ja Novaa edullisempi järjestelmä, sillä se rakennetaan erillisistä moduuleista Kelan kantapalveluiden ja oman tietojärjestelmäytimen ympärille.

Mutta miten käy potilaalle, kun hän siirtyy Keski-Suomesta Pohjois-Savoon hoitoon? Siirtyvätkö tiedot potilaan mukana?

– Kyllä siihen pitää uskoa.