Onko kellojen siirtelystä luopuminen kirkossa kuulutettua?

Ensi viikon sunnuntaina kellot siirretään taas talviaikaan. Viisareiden kääntelystä on tarkoitus luopua koko Euroopan unionissa jo ensi vuonna. Tällä viikolla päättyneessä kansalaiskyselyssä 52 prosenttia kannatti pysyvää talviaikaa.

Milloin kellonaikojen siirtäminen tarkalleen ottaen loppuu, yksikön johtaja Elina Thorström liikenne- ja viestintäministeriöstä?

– Tarkkaa ajankohtaa on vielä vaikea arvioida. Meille on nyt annettu komission direktiiviehdotus, jota käsitellään Euroopan unionin neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Aikataulu riippuu siitä, milloin asia saadaan käsiteltyä EU-tasolla.

Aiemmin on uutisoitu, että siirtäminen lopetetaan jo ensi keväänä tai syksynä. Miten realistinen tämä aikataulu on?

– Kyllä se on haasteellinen aikataulu, koska monessa jäsenmaassa on kansallinen kannanmuodostus vielä kesken. Jos ehdotus hyväksytään, se edellyttää myös kansallisia toimia.

Muutoksesta on puhuttu varsin varmana. Onko asia siis jo niin sanotusti kirkossa kuulutettu?

– Komission direktiiviehdotus on EU:ssa käsittelyssä. Tämä tarkoittaa, että neuvoston ja parlamentin pitää se yhteispäätöksellä hyväksyä. Ei siis voi vielä sanoa, että näin olisi.

Voivatko jäsenvaltiot enää EU-päätöksenteon jälkeen vaikuttaa asiaan?

– Jos EU:ssa päätetään luopua kellojen siirtelystä, kansallisesti ei voida päättää toisin. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin itse päättää, minkä ajan ne ottaisivat pysyvästi käyttöön.

Mihin suuntaan, tai aikaan, Suomen kelkka on kääntymässä?

– Meillä ei ole vielä kansallista kantaa pysyvän ajan valintaan. Lopullisesti asian päättää eduskunta. Valmistelun yhteydessä on kuultu kansalaisia ja kysymme asiantuntijoilta sekä keskeisiltä sidosryhmiltä, mitä vaikutuksia asialla on niiden toimialoilla. Kansallinen kanta arvioidaan tämän jälkeen.

Julkisen keskustelun perusteella talviaika on vahvemmalla. Eikö se ole kuitenkin todennäköisempi?

– Suomessa ei ole vielä kansallista kantaa pysyvän ajan valintaan.

EU:ssa ja Suomessa aiheesta on kysytty paljon kansalaisilta. Mutta mitä jos on muuttanut mielensä? Voiko vielä vaikuttaa asiaan?

– Kyllä, koska asian käsittely on vielä kesken. Suomella on kuitenkin jo kansallinen kanta, että kellojen siirtelystä pitäisi luopua. Mutta vaikuttaa voi niin kauan kuin asiaa ei ole päätetty.

Miksi Suomessa halutaan siirtyä pysyvään aikaan?

– Meillä asia on noussut esille kansalaisaloitteen kautta. Vuonna 2017 eduskunnalle annettiin kansalaisaloite, jossa oli yli 70 000 allekirjoittajaa. Eduskunnassa katsottiin, että olisi tärkeää vaikuttaa EU-tasolla siihen, että kellojen siirtelystä luovuttaisiin.

Miksi kellonaikojen siirtämisestä luopuminen on tärkeää?

– Enää ei katsota, että kellonajan siirron hyödyt olisivat suuremmat kuin siihen liittyvät haitat. Aiemmin kelloja on haluttu siirtää esimerkiksi energiansäästösyistä, mutta tätä ei pidetä enää valaistusteknologian kehittymisen myötä yhtä perusteltuna. Yksi keskeinen syy on myös se, että siirtelyllä on koettu olevan haitallisia terveysvaikutuksia eli vaikutuksia esimerkiksi unirytmiin.