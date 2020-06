Onko korona jo kukistettu? THL muutti tiedotustaan, Keski-Suomessa nollat jatkuvat, Hus sai ensimmäisen nollapäivän sitten helmikuun

Koronavirusepidemia on rauhoittunut Suomessa. Tartuntoja on niin vähän, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ilmoitti päivittävänsä tilannekatsaussivuaan enää vain arkisin. Koronavirukseen liittyvistä mahdollisista kuolemantapauksista tiedotetaan siis seuraavan kerran juhannuksen jälkeen maanantaina.

THL:n tietojärjestelmähäiriön takia myöskään uusista tartunnoista ei ole varmaa tietoa.

Toissa päivän tilanteeseen verrattuna Suomessa on joka tapauksessa 16 uutta kotronatartuntaa.

Keski-Suomessa koronatartuntoja ei ole todettu kahdeksaan päivään. Koko kesäkuussa tartuntoja on todettu kolme. Testejä Keski-Suomessa tehdään edelleen: kahden edellisen päivän aikana Keski-Suomen alueella on tilastoitu 98 koronatestiä. Kaikkiaan testejä on tehty Keski-Suomessa 6055.

Perjantain kovin koronauutinen tuli kuitenkin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin laboratorioista, jossa ei havaittu yhtään uutta koronavirustartuntaa. Nollasaldo saatiin, kun torstaina tutkituissa 546 näytteessä ei ilmennyt uusia tartuntoja.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kuukausiin, kun Husin laboratorioissa ei havaittu lainkaan päiväkohtaisia tartuntoja. Helmikuun lopusta asti tartuntoja on todettu joka päivä.

Helsingin ja Uudenmaan alue on Suomen koronaviruskeskittymä. Husin alueella on todettu suurin osa kaikista koronavirustartunnoista eli yhteensä eli yli 5 200 tartuntaa.

Husin laboratorioita on Uudenmaan lisäksi myös Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.