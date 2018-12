Onko seksirobotin kanssa pelehtiminen pettämistä? Yliopistotutkimus: Scifi-harrastajat tuomitsevat vähemmän

Seksi robotin kanssa mielletään pikemminkin seksiksi kuin masturbaatioksi, käy ilmi Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin mielikuvia siitä, millaisia moraalisia kysymyksiä seksirobotin käyttöön liittyy.

– Yksi usein esitetty kysymys on, onko seksirobotin käyttö pettämistä vai ei, toteaa kognitiotieteen tutkija Mika Koverola.

Humanistisen tiedekunnan digitaalisten ihmistieteiden osaston tutkimusryhmän tutkimukseen osallistui yhteensä noin 430 ihmistä, jotka kahdessa laboratoriotutkimuksessa perehtyivät tarinaan, jossa työmatkalla oleva henkilö vierailee bordellissa. Tarinan henkilö on naimissa tai sinkku, ja bordelli mainostaa joko "Et voi erottaa robottejamme aidoista ihmisistä" tai "Kaikki työntekijämme ovat aitoja ihmisiä".

Moralities of Intelligent Machines -tutkimusryhmän laboratoriokokeissa naimisissa olevan henkilön toimintaa pidettiin tuomittavampana kuin sinkun. Seksirobotin palveluista maksamista taas pidettiin vähemmän tuomittavana kuin ihmistyöntekijän.

Mitä enemmän henkilö luokiteltiin tieteisfiktion harrastajaksi, sen vähemmän hän tuomitsi seksirobotin käyttöä. Mitä konservatiivisemmaksi henkilö katsottiin, sen suuremmin hän tuomitsi bordelliin menevän toiminnan.

Jos henkilö suhtautui voimakkaasti mahdollisiin taudinaiheuttajiin, seksirobotin käyttäminen oli tällöin hyväksyttävämpää – jos tarinan henkilö oli naimisissa.

Tutkimuksen jatkovaiheessa aiotaan muun muassa selvittää, koetaanko seksirobotin käyttö pettämisenä myös silloin, kun robotti ei ole täysin ihmisenkaltainen.

Täysin fiktiota tutkimuksen kohteet eivät ole, sillä ensimmäiset ihmistä muistuttavat seksirobotit saa jo tilattua Yhdysvalloista Kaliforniasta. Niiden on spekuloitu joko lopettavan tai arkipäiväistävän seksikaupan. Seksirobottien arvioidaan voivan tuhota avioliittoja tai ruokkivan toksisia käyttäytymismalleja, toisaalta myös maustavan parisuhteita tai lohduttavan yksinäisiä.

Tutkimusta on rahoittanut Jane ja Aaton Erkon säätiö. Se on hyväksytty esiteltäväksi 4th International Congress on Love ja Sex with Robots -konferenssissa ja julkaistavaksi Springer Lecture Notes in Computer Science -sarjassa.