Onko tämä enää uutinen? Keski-Suomen koronanolla venyi jo 19 päivään – Suomessa viisi uutta tartuntaa

Keski-Suomessa ei tiistaina todettu yhtään uutta koronatartuntaa. Tartuntoja ei maakunnan alueella ole ollut nyt yhdeksääntoista päivään. Koko kesäkuussa tartuntoja on todettu kolme.

Epäilyksiä koronatartunnoista Keski-Suomessa kuitenkin edelleen on. Koronatestejä Keski-Suomessa on tehty lähes 200 viikon aikana – nyt testien määrä on 6306.

Suomessa uusia tartuntoja on vuorokauden aikana todettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan viisi. Varmistettuja koronavirustapauksia on Suomessa nyt 7 214, joista parantuneiksi arvioidaan noin 6600.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 328, sairaalahoidossa on viimeisimpien tilastojen mukaan 23 potilasta.