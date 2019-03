Onko tämä varma kevään merkki? – Keski-Suomessa nähtiin kevään ensimmäinen laulujoutsen

Kevään ensimmäiset muuttolinnut ovat palanneet Suomeen ja myös Keski-Suomessa on tehty kevään ensimmäinen laulujoutsenhavainto, kertoo Kevätseurannan kampanjatyöntekijä Vilja Tupola.

Laulujoutsenia on nähty myös Etelä- ja Lounais-Suomessa. Keski-Suomi on Suomen pohjoisin paikka, jossa joutsenia on tänä keväänä toistaiseksi havaittu.

– Uljas laulujoutsen on yksi varhaisimpia muuttolintujamme, ja sen saapuminen aina sykähdyttää, Tupola toteaa.

Kevätseurannassa havainnoidaan keväisten eläin- ja kasvilajien ilmaantumista ja runsastumista kevään kuluessa.

Kevätseurannan havainnot voi ilmoittaa sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kevatseuranta.fi.

Havainnot päätyvät Luonnontieteellisen keskusmuseon tietokantaan tutkimuskäyttöön.