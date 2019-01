Onko tässä pelaamisen tulevaisuus? – Nuoret kohtasivat tubettajat 5G-yhteydellä Jyväskylässä

Jyväskylän Forumissa saatiin lauantaina maistiainen verkkopelaamisen tulevaisuudesta, kun Elisan ja mobiilipelipalvelu Hatchin järjestämä mobiilipelikiertue rantautui kaupunkiin.

Jyväskyläläiset nuoret pääsivät kokeilemaan pelaamista Angry Birds -pelistä tunnetun Rovion tytäryhtiö Hatchin tarjoamassa pelien suoratoistopalvelussa. Samalla Elisa markkinoi vuoden alusta kaupalliseen käyttöön tullutta 5G-verkkoa.

– Tämä on käytännössä sama asia kuin Spotify tai Netflix, mutta peleille, Hatchin markkinointijohtaja Lassi Nummi kertoo.

– Nykyisessä 4G:ssä verkon nopeus on jo meidän peleille riittävä, mutta pelaamisessa kriittistä on viive, eli kuinka nopeasti kännykkä juttelee palvelimen kanssa. 5G tuo huomattavasti nopeammat vasteajat, mikä helpottaa pelien striimaamista, hän jatkaa.

Tulevaisuudessa suoratoisto 5G-verkon yli voi muuttaa pelaamista merkittävästi.

– Jos nyt haluaa pelata kilpahenkisesti näyttäviä pelejä, täytyy olla melko kallis konsoli tai tietokone. Jos me pystymme striimaamaan pelin, voidaan fyysinen laitteisto järjestää palvelinpuolelle, jolloin käyttäjälle riittää lähes millainen laite vain, Nummi selittää.

Lauantain tapahtumassa kymmenet nuoret tuijottivat Elisan Forumin myymälän seinälle heijastettua kuvaa, mutta muutaman sohvalla istuneen nuoren katse pysyi tiukasti kasvojensa edessä olleissa älypuhelimissa.

Keskittymisen syy löytyi viereiseltä sohvalta: nuoret yrittivät päihittää tubettajat Niko Meurosen ja Santeri Hännisen legendaarisen Mario Kartin kaltaisessa Beach Buggy Racing 2 -pelissä.

Osuvasti nimettyä NikojaSanttu -kanavaa pyörittävien Meurosen ja Hännisen tapaaminen oli monelle nuorelle lauantaisen mobiilipelitapahtuman kohokohta.

– Iskän työkaverilta tuli kuva Nikosta ja Santusta, ja me kysyttiin heti että missä ne on. Sitten me vaan tultiin tänne, Siiri, 7, ja Kerttu, 7, Viinikainen kertovat.

– Heti tuli hirveä kiire, isä Mika Viinikainen vahvistaa.

Tubettajatähdet jakoivat auliisti nimikirjoituksiaan myymälässä tarjolla olleisiin promootioämpäreihin, joita oli jo parissa tunnissa mennyt satoja kappaleita.

Tampereella asuvien kämppiksien Youtube-kanavalla pelaaminen ei ole pääosassa, mutta Meuronen kertoo saaneensa nettipelien kautta paljon hyviä kavereita ympäri Suomen.

– Mekin tutustuimme Youtuben kautta, Hänninen huomauttaa.

– Ja nyt ollaan liikekumppaneita ja parhaita kavereita, Meuronen jatkaa.

Pelikiertue pysähtyy Jyväskylän lisäksi Tampereella, Helsingissä ja Turussa, koska näissä neljässä kaupungissa Elisalla on jo toimiva 5G-verkko. Jyväskylän ydinkeskustassa 5G-yhteyden voisi teoriassa saada jo käyttöönsä.

Käytännössä tavallisten kuluttajien käsissä olevat mobiililaitteet eivät vielä ole kuitenkaan valmiita vastaanottamaan yhteyttä, joka on 10 kertaa nykyistä 4G:tä nopeampi.

– Nyt ollaan vasta raapaistu pintaa. Jatkossa nopeudet voivat jopa satakertaistua, Elisan Keski-Suomen aluejohtaja Juha Peltomäki sanoo.

Peltomäki arvioi, että 5G-verkkoa tukevia päätelaitteita ilmestyy markkinoille jo tämän vuoden aikana.

– Muutos tulee hyvin nopeasti. Tänä vuonna aloitetaan, ja parin–kolmen vuoden aikana 5G on jo jokaisen keskisuomalaisen elämässä jollain tavalla läsnä.