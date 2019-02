Onko tässä uusi avokadopasta? – Somessa hitiksi noussut resepti sai fetajuuston loppumaan kaupoista

Lyökö kaupassa jälleen tyhjää? Kotona pitäisi loihtia nopeasti jotakin ruokaa, mieluiten helppoa ja herkullista. Viime viikkoina moni on ratkaissut arjen tutun ongelman kasaamalla ostoskoriin fetaa, pastaa, oliiviöljyä, chiliä ja kirsikkatomaatteja.

Näin yksinkertaisista aineksista syntyy nimittäin somessa viime viikkoina hitiksi noussut herkku – uunifetapasta.

Uunifetapasta on ruokabloggaaja Jenni Häyrisen taidonnäyte, joka on alkanut elää Instagramissa ja ihmisten kattiloissa omaa elämäänsä. Häyrinen jakoi pastareseptin suositussa Liemessä-blogissaan helmikuun alussa, minkä jälkeen hittireseptiä on kokattu ahkerasti ympäri Suomea.

– Suosio kyllä yllätti! En ole 12-vuotisen ruokabloggausurani aikana kokenut vastaavaa, että resepti olisi lähtenyt näin lentoon. Jo julkaisuviikolla sain satoja kuvia ja viestejä lukijoilta. Resepti lähti leviämään nopeasti. Ihmiset ovat myös raportoineet, kuinka monista kaupoista feta on ollut loppu, Häyrinen kertoo Keskisuomalaiselle.

Arkisesta hoksauksesta somehitiksi

Resepti sai alkunsa, kun Häyrinen ryntäsi etätyöpäivänä kauppaan ostamaan lounastarpeita. Hän oli ennenkin kokkaillut uunifetaa, mutta päätti tällä kertaa yhdistää siihen pastan, jotta ruuasta tulisi täyttävämpi. Hitti oli syntynyt.

Tuhannet ihmiset ovat jakaneet kuvia kokkaamastaan uunifetapastasta lähes poikkeuksettoman hehkuttavaan sävyyn sosiaalisessa mediassa. Lisäksi kotikokit ovat jakaneet somessa vinkkejä reseptin varioimiseen. Joku on lisännyt valkosipulia tai ruskistettua kanaa, toinen vaihtanut pastan gluteenittomaan ja kolmas on ripotellut päälle korianteria.

Ei ole mikään ihme, että Häyrisen resepti on lähtenyt leviämään sosiaalisessa mediassa kuin kulovalkea. Yksinkertaisista ja edullisista raaka-aineista helposti valmistettava, maukas sekä visuaalisesti kaunis ruoka houkuttelee jakamaan herkutteluhetkestä kuvan Instagramissa.

Häyrinen seisoi itsekin vankasti uunifetapastareseptin takana alusta alkaen. Hän kertoo blogissaan, että se, joka ei kyseistä pastaa maista, jää vaille jotain perustavanlaatuista tässä elämässä.

– Oletko jo maistanut uutta hittipastaa? Minä olen. Just tänä aamuna, kun keksin sen, Häyrinen kuvailee reseptiä blogipostauksessa, jossa hän esittelee uunifetapastan ensimmäistä kertaa lukijoilleen.

Yksinkertaiset raaka-aineet ja vilpitön innostus ovat peruspilareita

Häyrinen kertoo bloginsa olevan paikka, josta lukija löytää maistuvia reseptejä yksinkertaisista raaka-aineista – pilke silmäkulmassa valmistettuna. Häyrisen reseptit ovatkin saaneet tunnustusta jo ennen uunifetapastaakin. Liemessä-blogi valittiin parhaaksi ruokablogiksi vuonna 2016 The Blog Awards Finland -gaalassa, jossa palkitaan Suomen parhaita blogeja eri kategorioissa.

Uunifetapasta2

Häyrisen blogiura alkoi vilpittömästä kiinnostuksesta ruuanlaittoon.

– Alloin ruokabloggaamaan, kun innostuin ruuanlaitosta ja tarvitsin paikan, johon tallentaa reseptini. Ruokabloggaus vei mukanaan nopeasti. On ollut mahtavaa jakaa intohimonsa muiden ruoanlaitosta kiinnostuneiden kanssa. Ruoka on aiheena loputon aarreaitta ja siitä oppii itsekin jatkuvasti uutta, Häyrinen kuvailee.

Inspiraatiota Häyrinen löytää sesonkien raaka-aineista, muiden ruokaharrastajien resepteistä, matkoilta sekä ravintoloista. Viime aikoina Häyrinen kertoo innostuneensa erityisesti kasvis- ja kalaruuista.

Häyrisellä näyttää olevan maukkaita arkiruokareseptejä takataskussa enemmänkin, sillä hän jakoi maanantaina lukijoilleen kaksi savulohipastan ohjetta.

– Käsittämättömän suosion saaneen uunifetapastan jälkimainingeissa olen päättänyt jatkossakin uskaltaa jakaa helppoja arjen pelastaja -reseptejäni, Häyrinen toteaa uusimmassa blogipostauksessaan.

Häyrisen arjen helpottajista taitaakin olla kovaa vauhtia tulossa koko kansan kiireisen arjen pelastajia.

Jennin uunifetapasta

kaksi nälkäistä henkilöä

250 g hyvää pastaa

200 g fetajuusto

1 dl oliiviöljyä

1/2 punainen chilipalko

1 rasia kirsikkatomaatteja

pippuria

ripaus suolaa

tarjoiluun:

basilikaa

Lorauta uunivuoan pohjalle tilkka oliiviöljyä. Laita feta kokonaisena vuokaan. Pieni chili ja laita fetan päälle. Lorauta päälle reippaasti oliiviöljyä. Laita kirsikkatomaatit vuokaan ja pyöräytä oliiviöljyssä. Rouhi päälle mustapippuria ja viimeistele ripauksella suolaa.

Paista uunin keskiosassa 200-asteessa 15 minuuttia. Nosta lämpö 225-asteeseen ja käännä uuni grillivastukselle. Nosta vuoka uunin ylätasoon ja paista vielä noin 10 minuuttia.

Keitä pasta ohjeen mukaan. Jos käytät oksallisia kirsikkatomaatteja, poista oksat ja kannat. Riko uunifetaa hieman ja sekoita koko uunivuoallinen pastan joukkoon. Tarjoile basilikan kera.

Reseptin lähde: liemessä.fi