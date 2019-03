Onnellinen loppu peruutettiin – Syöpälääkkeen yliannostus vammautti leukemiasta toipuvan pojan peruuttamattomasti pikkuvauvan tasolle

Arkistojuttu on julkaistu Keskisuomalaisessa 25.9.2016.

Tämän tarinan voisi kirjoittaa pelkästään siitä, miten hurja taistelu seuraa vastasyntyneen vauvan sairastuttua vain muutaman viikon ikäisenä syöpään. Puolen vuoden hoitojakso on pelottava alku elämälle.

Mutta tässä tarinassa alkutaistelun jälkeen seurasi kuitenkin jotakin, minkä rinnalla syöpää ei jaksa enää edes murehtia.

Kun kärsimyksellä ei ole mittakaavaa, sitä on vaikea käsittää.

Ensimmäinen shokki oli kutkuttava: Hanna ja Arttu odottivat kaksosvauvoja. Esikoistyttärelle, neljävuotiaalle Roosalle oli suunniteltu sisaruksia, mutta että kerralla kaksi! Olisihan siinä tuplaten myös jaksamista.

Odotus ja synnytys menivät hyvin, Veli ja Vilma syntyivät 2015 tammikuun toisena päivänä. Oli yhtäkkiä viisihenkinen perhe, jossa isä on yrittäjä ja äiti palvelualalla töissä. Paitsi että nyt äiti oli äitiyslomalla perheen kauniissa tiilitalossa syli täynnä hommaa ja hoidettavaa.

Kolmen viikon ikäisenä Veli alkoi lämpöillä ja oli itkuinen. Terveyskeskuksessa veikattiin perusnuhaa, miksipä ei. Kun poika muuttui muutamassa päivässä kalpeaksi ja oudoksi, terveyskeskuksessa kehotettiin katsomaan aamuun ja menemään sitten keskussairaalan päivystykseen.

Lauantaiaamuna Veli oli itkenyt koko yön, ja pappa kutsuttiin hoitamaan isosiskoa. Tunnin matkalla keskussairaalan päivystykseen Velin olo vain heikkeni ja äiti oli varma, että pojalla oli keuhkokuume.

Vastausta ei tarvinnut odottaa kauan. Lääkäri sanoi kertovansa vakavia uutisia: lapsellanne on verisyöpäepäily. Isku oli kova, järkytti niin, että oksetti.

Mutta kaikki alkoi tapahtua siitä hetkestä eteen päin vauhdilla, jossa perheen oli vain pakko pysyä mukana.

Velin hoito alkoi heti Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Syöpä varmistui AML-leukemiaksi, joka on lapsilla harvinainen ja vaikeasti hoidettavaa tyyppiä.

Alku oli vaikeinta, sillä Velillä oli äidin epäilyn mukaisesti myös keuhkokuume. Virustaudin laantumista ei silti voitu odottaa. Veli joutui tehohoitoon, hengityskoneeseen ja nukutukseen. Ensimmäistä sytostaattihoitokertaa seurasivat verenmyrkytykset, joita hoidettiin antibiooteilla. Vauvan tuskat olivat kovat myös syöpälääkkeistä johtuvan limakalvojen rikkoutumisen ja korkean kuumeen vuoksi.

Koko perhe muutti asumaan Kuopioon 30 neliön vierashuoneeseen.

– Kuolemanpelko oli hirveä. Sairaalassa oli kuitenkin pakko vetää kuori päälle ja keskittyä Veliin, kertoo äiti.

Kerran, kun poika nukkui päiväuniaan, isä ja äiti veivät tytöt Puijon torniin, joka oli ensimmäinen kerta heille itselleenkin.

– Se oli semmoinen hetki, kun miettii elämää. Muut käyvät siellä lasten kanssa viettämässä kivaa päivää. Me kävimme siellä vain siksi, että Veliä hoidettiin Kuopios­sa leukemian takia.

Velin hoito sujui parantumisen kannalta hyvin heti ensimmäisestä hoitokerrasta. Koitti juhannus ja ilouutinen, että poika pääsisi viettämään sen kotona.

Riemu oli korkealla, yhtäkkiä oli taas se ihan tavallinen perhe. Käytiin mummolassa ja ajeltiin autolla. Mentiin urheilukentälle, jossa isosisko pelasi isin kanssa jalkapalloa samalla, kun äiti juoksi puolivuotiaat iloiset kaksoset rattaissa kentän ympäri.

Jälkeen päin siitä ohikiitävästä reilun viikon juhannuslomasta tuli elämän kallein muisto.

– Se oli viimeinen kerta, kun näimme poikamme normaalina itsenään.

Kesäkuun viimeisenä päivänä 2015 isä lähti poikavauvansa kanssa edeltä Kuopioon aloittamaan viimeistä hoitojaksoa. Sen piti olla enää varmistuskerta, että syöpäsolut oli varmasti saatu häädettyä. Oli tiistai, aurinkoiset kelit vaihtuivat sateeseen.

Keskiviikkona isä lähetti äidille ja siskoille kuvia Velistä reippaana rattaissa.

Illalla tuli puhelu, hoitaja halusi tietää, onko Velin silmissä ollut aikaisemmin karsastusta. Ei ollut. Itku ja tuska kuuluivat periaatteessa tähänkin saakka sytostaattihoitoihin, mutta nyt lapsen oireet tuntuivat tavallista oudommilta.

Perjantaina äiti lähti perässä Kuopioon ja näki itsekin, että lapsi oli oudon värinen ja itki tauotta.

Lauantaina kaikki romahti. Pojan kunto heikkeni, hänet vietiin tehohoitoon ja hoitohenkilökunnan naamat olivat vakavia.

Velin syöpälääkäri istutti alas ja kertoi isälle ja äidille, että vauvalle oli annettu kahdeksankertainen annos fludarabiini-sytostaattia. Jopa aikuiselle miehelle tappavan vaarallinen annos kuusikiloiselle vauvalle. Ja tämä tapahtui neljänä peräkkäisenä päivänä ennen kuin se huomattiin. Tiistaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina.

– Kirosin, huusin ja purskahdin itkuun, muistelee Hanna.

Lääkäri kertoi heti, että yliannostus aiheuttaa Velille todennäköisesti vakavia keuhko- ja silmävaurioita. Näin tapahtui. Ja paljon muuta.

Sairaalassa tehtiin kaikki, mitä voitiin. Äiti kertoo, miten silmiä yritettiin pelastaa kortisonilla ja kun punasolut alkoivat hajota, tankattiin verta. Yliannostuksen aiheuttama luuydinlama kesti viikkoja, minkä aikana myös siskot testattiin kantasoluluovuttajiksi, mutta turhaan. Verenpainelääkkeillä alennettiin aivopainetta ja kortisonin aiheut­tamaa nesteen kertymistä nesteenpoistajilla.

Kului 21 päivää, kun Hanna huomasi, ettei Veli enää seuraa äitiä. Hänestä oli tullut sokea ja kuuro. Magneettikuvat paljastivat laajat aivovauriot. Äidin mielessä pyöri monta asiaa yhtä aikaa.

– Veli ei koskaan näkisi siskojaan, ei äitiä eikä isää. Ei menisi armeijaan, ei viettäisi häitään. Ei oppisi puhumaan. Pojan koko tulevaisuus pyyhkäistiin pois meidän silmiemme edessä.

Syksy tuli, oli aika lähteä kotiin kaksikuisen vauvan tasolle pysyvästi taantuneen lapsen kanssa.

Jos oltaisiin tv-shopissa, voisi sanoa: eikä siinä vielä kaikki.

Parin viikon kuluttua kotiin pääsystä Veli alkoi oudosti nytkähdellä. Soitto Kuopioon, josta käskettiin hypätä heti taksiin ja tulla sairaalaan. Velillä todettiin vaikea-asteinen infantiilispasmi, epilepsia. Kun jälleen uusien rankkojen hoitojen ja lääkekokeilujen jälkeen päästiin kotiin alkoi seuraava koitos.

Veli alkoi itkeä outoa itkua, jota jatkui jopa 17 tuntia yhtäjaksoisesti. Vanhempien voimat olivat kerta kaikkiaan lopussa.

– Silloin tuli sellainen olo, että tulkaa nyt katsomaan tätä poikaa!

Syy selvisi, kyseessä oli epilepsiaan ja aivovaurioihin liittyvä ”aivoitku”. Aivoitku laantuu vain lääkkeillä, joiden avulla Veli nukkuu joka yö.

Nyt Velin hoitovirheestä ja vammautumisesta on kulunut vuosi. Poika on vuoden ja kahdeksankuukauden ikäinen. Olohuoneen seinällä on kehyksissä valokuva nauravasta vauvasta, joka katsoo suurilla silmillään suoraan kameraan. Sitä poikaa ei enää ole.

Kuin kaksikuinen vauva, Veli ei pysty itse edes kannattelemaan päätään eikä tartu käsillään mihinkään. Jopa kymmenen kertaa päivässä Veli saa epilepsiakohtauksen, joka kestää viitisen minuuttia, joskus itkun kanssa. Kohtauksen aikana lapsi nostaa jalkansa ylös korkealle ilmaan. Kerta toisensa jälkeen.

Koska keuhkot eivät kehity normaalisti, Veli on hyvin altis keuhkokuumeelle ja muille tulehduksille. Viiden vuoden ajan on myös seurattava leukemian uusiutumista.

Kaksoissisar pyörii ja nauraa kuin korurasian suloinen ballerina ja käy antamassa suukkoja sohvalla pötköttävän veljen otsalle. Niin tekee myös viisivuotias isosisko, joka toisinaan esittää kysymyksiä, jotka saavat kyyneleet äidin silmiin.

– Koska Veli oppii kävelemään? Tuleekohan Velistä jääkiekkoilija?

Vastausta ”ei koskaan” ei niin pienelle siskolle voi antaa.

Mutta siihen on helppo vastata, mitä tämän pienen ihmisen elämässä enää on jäljellä: rakkautta. Paljon rakkautta, hellyyttä ja huolenpitoa.

Viime jouluna tuli iloinen käänne, Velin kuulo palautui ainakin osittain. Äidin ääni nostaa hymyn huulille. On myös asioita, joista Veli selvästi nauttii. Lämmin suihku, äidin syli ja Hämähämähäkki-laulu.

– Ihmeesti me olemme jaksaneet, vaikka välillä on tullut murtumisiakin, sanoo äiti ja käy tuon tuosta tarkistamassa, joko poika on herännyt päiväuniltaan.

Voimia vanhemmille ovat antaneet terveinä varttuvat tyttäret ja isovanhemmat, jotka kaikki ovat kulkeneet rinnalla ja auttaneet.

Vaikka paperisota erilaisten hoitojen ja korvausten kanssa on ollut huikeaa, on apua myös saatu sekä kotikunnasta kotiavun muodossa että kaikki mahdollinen hoito sairaanhoidosta. Omaa jaksamistaan vanhemmat hoitavat liikunnalla ja vaikka ihan vain yksin tehdyllä kauppareissulla. On tahtoa olla taas se ihan tavallinen perhe, johon kuuluu yksi erityislapsi.

– Onneksi on joitain ystäviä, joiden kanssa on ollut helppo puhua.

Äiti silittää vauvapoikansa silkkistä tukkaa ja muistaa.

– Kerran näin unta, että Veli makasi rintani päällä ja sanoi: äiti rakas. Se oli ihana uni.

Perhe haluaa pysyä nimettömänä välttääkseen turhia yhteydenottoja tai huomiota. Henkilöiden nimet jutussa on muutettu.