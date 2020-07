Onnettomuustutkintakeskus selvittää, onko sillä syytä tutkia Palokan tulipaloa – päätös maanantaina: "Nyt selvitetään, kuinka paljon palo on uhannut asukkaita"

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) selvittää parhaillaan, onko Jyväskylän Palokan seniorikorttelipalossa sellaisia erityispiirteitä, joita Otkesin olisi syytä tutkia. Otkes sai ensitiedot palosta ennen kolmea yöllä.

– Nyt aamun valjettua olemme parhaillaan ottamassa uusia yhteyksiä pelastuslaitokseen. Selvittelemme nyt, onko palossa sellaisia erityispiirteitä, joita meillä olisi syytä tutkia. Alustavasti ei siltä näytä, kertoo johtava tutkija Kai Valonen.

Otkes kertoi myöhemmin Twitterissä, että päättää tutkinnan aloittamisesta maanantaina.

Valonen toteaa, että palo oli suuri, mutta evakuointi näyttäisi onnistuneen.

– On tunnettu asia, että ullakolle päässyt palo on vaativa. Nyt vielä selvitetään, kuinka paljon se on uhannut asukkaita. Asunnothan pitäisi olla osastoitu sillä tavalla, että jos toisaalla on palo, on asunnossa turvallista olla niin kauan, että evakuointi onnistuu, Valonen toteaa.

Yleisesti Otkesin tutkinnan aloittamisen tärkein periaate on Valosen mukaan se, onko tutkinnasta odotettavissa merkittävää tietoa yleisen turvallisuuden parantamiseksi.

– Päätökseen toki vaikuttaa myös onnettomuuden vakavuus. Esimerkiksi kuolemaan johtaneita paloja hoitolaitoksissa katsotaan tarkalla silmällä, mutta tässähän siitä ei ole kyse. Tyypillisesti tämän kaltaisiin ei olla lähdetty, Valonen kertoo.

Mikäli Palokan tulipalo kuitenkin päätyy Otkesin pöydälle, pystytään paikkatutkinta aloittamaan hyvinkin nopeasti, jopa muutamissa tunneissa. Paikkatutkintaan kuluisi näin isossa palossa arviolta useampi päivä. Tutkinnan alkuvaiheessa tehtäisiin kuulemisia ja tapahtumien kulku selviäisi lähiviikkoina.

Koko tutkinta, jossa kerättäisiin taustatietoja sekä rakentamismääräyksiä ja tehtäisiin systemaattinen analyysi, kestäisi puolesta vuodesta vuoteen.

– Esimerkiksi kahdeksan kuukauden ajassa saadaan yleensä julkinen tutkintaselostus, jossa on suositukset turvallisuuden parantamiseksi.