Oopperalaulaja Marie Finne-Bray samaistuu roolihahmoonsa Evitaan täysillä, sillä sairaus uhkaa myös hänen terveyttään – "Voi olla, että ne kyyneleet siinä eivät enää ole näyteltyjä"

Kun La Kala -oopperan Marie Finne-Bray itkee kohtaloaan Evitan roolissa, on hän täysillä mukana kuuluisassa kuolinkohtauksessa ja enemmän kuin yleisö arvaakaan. Hän tuntee voimakkaita yhtymäkohtia Argentiinan kansan rakastamaan, maan entisen presidentin Juan Perónin puolison elämään.

– Evita eli Eva Duarte kuoli vain 33-vuotiaana kohtusyöpään. Itselläni on nyt vähän samanlainen terveysongelma, ja minäkin voin pahimmassa tapauksessa kuukahtaa vuoden tai kymmenen vuoden päästä. Tavallaan ammennan siitä tunnetta tähän loppukohtaukseen. Voi olla, että ne kyyneleet siinä eivät enää ole näyteltyjä, Finne-Bray sanoo vakavana.

– Mutta hei, voihan olla, että elän 120-vuotiaaksi! hän sanoo iloiseen ja optimistiseen tapaansa.

Suolahden Wanha asema muuttuu Buenos Airesiksi La Kalan Evitassa. Osa yleisöstä tulee paikalla lättähattujunalla Jyväskylästä – aivan samoin, kuin Eva Duarte nuorena naisena tuli pampalta suureen tuntemattomaan kaupunkiin.

Seuraa yhtymäkohtia lisää.

– Minäkin köyhä maalaistyttö lähdin nuorena likkana Suomesta maailmalle tuntemattomaan suurkaupunkiin, Melbourneen Australiaan. Lähdin sinne opiskelemaan näyttelemistä, töihin ja etsimään, mitä elämä tuo tulleessaan. Matka toi elämääni musiikin ja oopperan, ja tietenkin aviomieheni Piersin, Finne-Bray kertoo.

Sumiaisten kamarioopperan La Kalan Evita on musiikillinen ja draamallinen kuvaus Eva Perónin matkasta maalaistytöstä koko Argentiinan rakastamaksi kuolemattomaksi Evitaksi. Andrew Lloyd Webberin musiikki, aidot tangot sekä koskettavat klassiset kappaleet antavat raamit tälle elämää suuremmalle kohtalolle.

– Mukana esityksessämme on kepeyttä ja huumoria, mutta kaikki laulut laulamme niin kuin ne on kirjoitettu ja laulamme ne hyvin, kehuu Finne-Bray esiintyjätiimiään.

Evita oli kansan rakastama, mutta eliitin vihaama hahmo, sillä hän teki paljon töitä kansan hyvinvoinnin eteen, eliitin etuja polkien. Marie Finne-Bray tekee myös töitä kansan parissa.

– La Kala on ooppera, jonne uskaltaa tulla väki, joka ei lähtisi Kansallisoopperaan. Meillä he innostuvat ja ostavat liput Kansallisoopperaankin. Olemme tehneet kouluvierailuja ja saaneet hyvää palautetta. Minua kiinnostaa todella paljon jatkaa sitä työtä, viedä oopperan ja musiikin sanomaa nuorten pariin.

Suomen oopperaeliitti on myös ihastunut La Kalaan ja tehnyt yhteistyötä sen kanssa ilomielin. Ilmeisesti se on riittävän pieni kala isossa vedessä, jotta sitä koettaisiin kilpailijaksi.

Monet Suomen kulttuurituottajat painiskelevat rahavaikeuksissa, eikä leveä ole La Kalankaan leipä.

– Vaikka esiinnymme täysille saleille, ei meille tästä jää palkkaa, kun olemme maksaneet kulut ja velvoitteet. Siksi huomaan itse kulkevani reikäisissä sukissa! Mutta kummasti se intohimo aina pukkaa päälle ja olemme pysyneet jotenkuten pinnalla, Finne-Bray nauraa.

Finne-Bray on ilahtunut La Kalan saamasta huomiosta ja hyvistä arvioista. Äänekosken kaupungilta he saivat kulttuuripalkinnon. Valtakunnallista huomiota on tullut Ylen Egenland-ohjelmassa ja viimeisimpänä Rondo-musiikkilehden jutussa.

Erityisen ilahtunut Finne-Bray on siitä, että he ovat taas päässeet mukaan Jyväskylän Kesän ohjelmistoon.

– Tällä kertaa pääsimme mukaan ihan omana itsenämme. Se ja nämä kaikki muut asiat ovat hieno tunnustus meille tästä vuosien puurtamisesta.

La Kalan draamakonsertti Evita, esitykset Suolahden Wanhalla Asemalla la 6.7. ja pe 19.7.