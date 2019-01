Operatiivinen johtaja kertoo Savonlinnan lentokentän onnettomuudesta: Yhtäkkiä iski pääkallokeli ja kapteenin viesti oli, että mitään ei ollut tehtävissä

Savonlinnan lentokenttä oli aurattu noin 20 minuuttia ennen aamun onnettomuutta ja lennonjohto oli ilmoittanut koneen ohjaamoon, että kenttä on liukas ja kitka huono. Näin kertoo Maavoima Oy : n operatiivinen johtaja Juha Köykkä STT:lle. Maavoima vastaa Savonlinnan lentokentän koneiden operoinnista.

Talviolosuhteissa kiitotie aurataan ennen koneen laskeutumista ja kentän liukkautta mitataan mitta-autolla, Köykkä kertoo. Hänen mukaansa kitkakerroin oli lennonjohdon ilmoituksen mukaan sallituissa rajoissa ja laskeutumiselle annettiin lupa. Sää kuitenkin muuttui Köykän mukaan todella nopeasti: ensin tuli jäätävää tihkusadetta ja heti perään lunta.

– Siinä on käynyt niin, että mittaushetken ja laskun välisenä aikana kenttä on päässyt huononemaan niin pahasti.

Latvialaisen RAF-Avia Airlines -yhtiön matkustajakone suistui tänään kello 5.50 kiitotieltä laskeutuessaan Savonlinnan lentoasemalle. Kone luisui sivuun ja kääntyi ja päätyi loppujen lopuksi kiitotien ulkopuolelle. Kone pysyi kuitenkin pystyssä. Koneessa oli vain kolmihenkinen miehistö, eikä kukaan loukkaantunut.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) tutkii onnettomuutta, ja koska tutkinta on vasta alkuvaiheessa, se ei ole ottanut vielä kantaa onnettomuuden syihin. Köykän tiedot perustuvat pitkälti koneen kapteenin kertomaan.

– Hänen viestinsä oli, että se (kenttä) oli niin liukas, että mitään ei ollut tehtävissä. Kone vei miestä, eikä mies konetta.

Jäi lumipenkkaan

Köykkä toteaa, että tällaisen onnettomuuden ei pitäisi olla mahdollista, mutta keli oli hänen mukaansa harvinainen. Köykän mukaan näin paha kelitilanne iskee vain kerran kahdessa tai kolmessa vuodessa: jäätävä tihku, musta jää, lumiharso ja lauhtuminen hyvin lyhyessä ajassa.

– Se oli kyllä pahin mahdollinen yhdistelmä, mitä voi olla.

Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi kertoi aiemmin STT:lle, että myös kiitotien pintaolosuhteita tutkitaan.

– Sinänsä Suomessa täytyy pystyä turvallisesti talviolosuhteissa liikennöimään, Nurmi sanoi.

Nurmi kuitenkin lisäsi, että tyypillisesti tällaiset onnettomuudet ovat usean tekijän summia.

Köykän mukaan kone alkoi luisua väärään suuntaan, kun kapteeni aloitti jarruttamisen.

– Siinä kohtaa kone on lähtenyt ajautumaan kiitotien vasemmalle puolelle, ja sen jälkeen se on mennyt kiitotien asvalttireunuksen yli. Sen jälkeen kapteeni on yrittänyt sitä kääntää vasemmalle niin, että olisi päässyt rullaustielle, ja se oli lumipenkkaan jäänyt.

Köykän mukaan onnettomuudessa ei ollut mitään dramaattista. Hän arvioi koneen kääntyneen vain noin 60 astetta. Kyseessä oli potkuriturbiinikone.

Kaikki Savonlinnan kentän lennot on peruttu ainakin huomisaamun lentoihin asti. Köykän mukaan on erittäin todennäköistä, että aamun lisäksi loputkin huomisen lennot perutaan.

Juha Köykän tilannearviosta kertoi aiemmin Itä-Savo.