Oppimisen mekanismeista uutta tietoa

Kaikkia aivoissa tapahtuvia oppimiseen liittyviä mekanismeja ei vielä tunneta. Tutkijat ovat kuitenkin nyt päässeet ottamaan askelia näiden mekanismien selvittämiseen.

Tuoreessa moderneja aivotutkimusmenetelmiä käyttäneessä tutkimuksessa päästiin näkemään, mitä aivoissa tapahtuu juuri oppimisen aikana. Onko oppimisen taustalla esimerkiksi työmuistiin tai tarkkaavaisuuteen liittyviä mekanismeja?

Selvisi, että oppimisen aikana tarkkaavaisuuteen liittyvät mekanismit eli se, miten ja mihin kiinnitetään huomiota, ovat tärkeitä. Ne johtavat oppimiseen.

Tutkimus tehtiin yhteistyönä Jyväskylän yliopiston monitieteisen aivotutkimuskeskuksen ja psykologian laitoksen, Aalto yliopiston ja National Taiwan Normal Universityn välillä.

Tulevaisuudessa tutkimusta on tarkoitus jatkaa katsomalla, voidaanko opetuksessa auttaa esimerkiksi oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia tai joilla on muista syistä heikompi oppimistulos pyytämällä opiskelijoita kiinnittämään huomiota harjoittelun kannalta olennaisiin asioihin. Tavoite on pyrkiä lähemmäs koulumaailmaa ja laajentaa tietämystä erilaisten oppimistapahtumien aikana.