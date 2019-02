Oppositio ei kelpuuta hallituksen korviketta EU-notifikaatiosta – ministeri Saarikko puolusti hallituksen näkemystä valinnanvapaudesta

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) oli kyselytunnilla taas kerran lähes yksin hallituksen maalilla, kun oppositio laukoi kohti palloa pallon perään. Tällä kertaa vastauksia haluttiin sote-uudistuksen valinnanvapausmallin notifioinnista eli sen EU-oikeudellisuuden varmistamisesta. Hallitus kertoi tällä viikolla väistävänsä notifikaation kevyemmällä menettelyllä, niin kutsutulla oikeusvarmuusilmoituksella.

– Hallitus on väittänyt, että markkinamallin laillisuuden varmistamiselle olisi olemassa eräänlainen oikotie, hallituksen sanoin oikeusvarmuusilmoitus. Tällainen oikotie ei täytä perustuslakivaliokunnan asettamia vaatimuksia. Tämän ovat todenneet meidän korkeimmat EU-oikeuteen erikoistuneet asiantuntijat, sanoi SDP:n Johanna Ojala-Niemelä.

Hän kysyi ministeri Saarikolta, kuka sitten ottaa vastuun, jos EU:n komissio lopulta toteaa valinnanvapauden olevan EU:n kilpailuoikeuden vastainen.

Saarikko vastasi jälleen, että hallitus yksinkertaisesti katsoo, ettei soten valinnanvapausmalli sisällä sellaisia elementtejä, jotka olisivat EU:n kilpailuoikeuden vastaisia.

– Kantamme on siis, että malli on luonteeltaan EU-termein ei-taloudellinen, mutta oikeusvarmuuden saattamiseksi paremmalle tolalle perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta me tulemme nyt virallistamaan tämän kanssakäymisen komission kanssa oikeusvarmuusilmoituksella, Saarikko vastasi.

Saarikko: Hätää ei ole, vaikka EU-ongelmia ilmenisikin

Vihreiden Ville Niinistön mukaan hallitus ottaa suuren riskin, jos se jättää varsinaisen notifikaation tekemättä.

– Jos myöhemmin ilmenee, että tämä oikeusvarmuus ei pidä EU-oikeuden kannalta ja tässä on ongelma se, että nämä maakunnan liikelaitokset voidaan suomalaisen kansallisen tuomioistuimen päätöksellä määrätä jopa väliaikaiseen toimenpidekieltoon, Niinistö sanoi.

Hän jatkoi, että tällöin julkinen palvelu ei kaikissa tilanteissa voi toimia, kuten perustuslakivaliokunta on edellyttänyt. Hän kysyi, miten tämä voidaan hallituksen mielestä ehkäistä.

Saarikon mukaan tilanteessa ei ole Niinistön kuvaamaa riskiä, sillä sote-keskukset aloittavat toimintansa vasta aikaisintaan vuonna 2022 ja viimeistään 2023.

– Meillä on hyvä aika muodostaa tämä yhteinen kanta komission kanssa asiasta tämän oikeusvarmuusilmoitusmenettelyn kautta ja tarvittaessa muuttaa niitä järjestelmän yksityiskohtia, jotka voivat olla valtiontuen näkökulmasta ongelmallisia, ja tällöin välttää tilanne niin, että me emme koskaan päätyisi tästä ikään kuin oikeusprosesseihin, Saarikko sanoi.

Ministeri ei ota kantaa asiantuntijakuulemisten keskeytykseen

Kyselytunnilla herätti tunteita myös keskiviikon erikoinen näytelmä sote-valiokunnassa. Sekä vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen että SDP:n Maria Guzenina kysyivät Saarikolta, onko tämän mielestä asiallista, että sosiaali- ja terveysvaliokunta ei voi enää kuulla sote-uudistuksesta ulkopuolisia asiantuntijoita.

Saarikon vastaus pysyi samana kysymyksestä toiseen. Hän vetosi siihen, että valiokunta itse päätti asiasta äänestyksellä ja ettei hän ministerinä voi puuttua valiokunnan päätökseen.

– Minusta on erityisen tärkeää pitää huolta siitä, että ministerinä en ota kantaa valiokunnan sisäisiin asioihin, Saarikko vastasi.

Sote-valiokunta äänesti keskiviikkona varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkisen (kesk.) johdolla ulkopuolisten asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta sen jälkeen kun puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) oli poistunut kokouksesta toiseen kokoukseen. Kuulemiset päätettiin keskeyttää hallitusjäsenten enemmistöllä. Oppositiossa tyrmistyttiin toimintatavasta ja todettiin, ettei se noudata hyvää valiokuntatyöskentelyä.