Oppositio kovisteli hallitusta vanhustenhoidosta – kokoomukselta kirjallinen kysymys

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina oppositio jatkoi hallituksen kovistelua vanhustenhoidosta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ilmoitti jättävänsä koko ryhmänä kirjallisen kysymyksen hallituksen toimista vanhusten palveluiden turvaamiseksi. Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, että hallitukselta vaaditaan selkeää suunnitelmaa siitä, miten vanhusten palvelut turvataan. Orpo heitti pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitukselle kyselytunnilla täyslaidallisen.

– Eikö teitä hävetä? Te lupasitte. Te lupasitte, että tämä on muutaman tunnin työ. Se oli keskeinen lupaus. Tämäkin lupaus on petetty. Samalla tavoin kuin eläkelupaus on petetty. Voiko teidän hallituksenne ohjelmaan ja lupauksiin luottaa? Orpo sanoi.

Viime vaalikaudella sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana toiminut Krista Kiuru (sd.) sanoi keväällä, että paljon puhuttu hoitajamitoitus voitaisiin saada yhdellä lisälauseella vanhuspalvelulakiin ja kyse olisi muutaman tunnin työstä.

Orpo kertoi puheenvuorossaan kokoomuksen saaneen lukuisia yhteydenottoja suuttuneilta ikäihmisiltä, omaisilta ja hoitajilta, jotka ovat uskoneet lupaukseen, että asia hoidetaan muutamassa tunnissa.

– Toivomme teiltä selkeän suunnitelma siitä, että miten nämä vanhustenpalvelut laitetaan kuntoon. Selkeän suunnitelman, mistä saadaan lisää hoitajia? Selkeän suunnitelman, miten tämä rahoitetaan? Me edellytämme sitä. Vastatkaa rehellisesti.

Orpo sanoi, ettei halua vain tyhjää puhetta.

Myös perussuomalaiset yhtyi kritiikkiin hoitajamitoitukseen liittyvistä lupauksista. Muun muassa perussuomalaisten Leena Meri kysyi, oliko tämä vaalitemppu.

"Miksi hallitus tuo eduskuntaan lain, jonka toteuttamiseen sillä ei ole varaa?"

Aihe nousi keskiviikkona jälleen esille julkisuudessa, kun pääministeri Rinne sanoi, että tällä vaalikaudella ei saada 4 000:ta hoitajaa ja lääkäriä lisää, koska rahaa ei ole riittävästi. Ympärivuorokautisen hoivan sitovaksi hoitajamitoitukseksi on kaavailtu 0,7:ää hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti. Tämän toteuttamisen on arvioitu vaativan yli 4 000 hoitajaa lisää.

Kyselytunnilla Rinne ja nykyinen perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru toistelivat, että hoitajamitoitus 0,7 hoitajasta yhtä hoidettavaa kohtaan kirjataan lakiin tänä syksynä. Oppositio piti kirjausta riittämättömänä ja halusi tietää, milloin tämä toteutuu käytännössä.

Kirjallisessa kysymyksessä kokoomus ihmettelee, miten hallitus on luvannut tuoda eduskuntaan lain, jonka toteuttamiseen sillä ei kertomansa mukaan ole varaa.

– Hallitus on siis siirtämässä itse esittämäänsä ratkaisun toteutusta ainakin seuraavalle hallituskaudelle?