Oppositio ruotii hallituksen budjettia kyselytunnilla – "Ymmärtääkö hallitus, että kaikkialla Suomessa ei kulje metro tai ratikka"

Eduskunnan kyselytunti on alkanut hallituksen budjetin ruotimisella. Perussuomalaiset kritisoi etenkin polttoaineveron kiristämistä. Korotuksen on arvioitu nostavan pumppuhintoja 6,5 sentillä.

Perussuomalaisten Jouni Kotiaho sanoi, että hallituksen esitys on järjetön eikä perussuomalaiset sitä hyväksy. Hänen mukaansa korotus iskee pahiten työssäkäyviin keskituloisiin. Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho arvostelee etenkin sitä, että esitys nostaa työssäkäyvien ihmisten työmatkakustannuksia.

Paljon keskustelua salissa herätti myös se, kiristääkö hallituksen politiikka tuloveroa.

– Tämä hallitus ei kiristä tuloveroa, valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi ykskantaan.

Lintilä kuitenkin myönsi, että palkan välilliset kulut nousevat työmarkkinaosapuolten ratkaisun takia.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) puolestaan toisteli useaan otteeseen, että hallitus keventää pieni- ja keskituloisten tuloverotusta 200 miljoonalla eurolla.

Oppositiossa ihmeteltiin myös sitä, että miten haja-asutusalueiden puolesta puhuva keskusta on hallituksessa, joka asettaa polttoaineverotuksella haja-asutusalueilla asuvat ihmiset eriarvoiseen asemaan.

Hallitukselta kysyttiin, että ymmärtääkö se, että kaikkialla Suomessa ei kulje metro tai ratikka. Toholammilta kotoisin oleva Lintilä sanoi ymmärtävänsä asian erittäin hyvin.

– Toholammilla hiljaiset on bussivuorot, hän sanoi.

Hallituspuolue SDP:n kansanedustaja Antti Lindtman esitti kysymyksen, miten hallituksen budjetti vaikuttaa tuloeroihin ja milloin asiasta on tulossa arvioita.

Lintilä vastasi, että arviot saadaan samaan aikaan kuin budjetin tarkat luvut eli lokakuun alkupuolella. Lintilän mukaan budjetti on pienesti tuloeroja tasaava.

Kokoomus aikoo jättää välikysymyksen taloudenpidon laiminlyönnistä

Kokoomus aikoo jättää välikysymyksen hallituksen talouspolitiikasta. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen (kok.) kertoo, että kokoomus katsoo hallituksen päättäneen menolisäyksistä ilman että työllisyystoimilla olisi kunnon vaikutusarvioita.

– Työllisyysteot jäivät tekemättä ja meidän mielestämme tämä on äänestäjien pettämistä, että tehdään menolisäykset ennen kuin tienataan rahat, Mykkänen sanoi medialle eduskunnassa.

Kokoomus tiedottaa huomenna tarkemmin välikysymyksen sisällöstä. Mykkäsen mukaan muut eduskuntaryhmät ovat tervetulleita liittymään kokoomuksen välikysymykseen, jos niillä on sama huoli menolisäyksistä. Mykkäsen mukaan kokoomus ei kuitenkaan ole käynyt keskusteluja muiden ryhmien kanssa voimien mahdollisesta yhdistämisestä.

Työllisyystoimien vaikutuksista ei tietoa

Pääministeri Rinteen hallitus esitteli tällä viikolla ensimmäisen budjettinsa. Budjetin yhteydessä julkistettiin 25 kohdan lista työllisyystoimista, mutta varsinaisia vaikutusarvioita niistä ei vielä ole julkistettu. Rinne on sanonut, että joitain arvioita kuultaneen hallituksen iltakoulussa lokakuun alussa.

Rinteen hallituksen budjettiesityksen loppusumma on 57,6 miljardia euroa, mikä on noin 2,1 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa. Muutos aiheutuu pääosin hallitusohjelman mukaisista menolisäyksistä. Budjettiesitys on kaksi miljardia euroa alijäämäinen.

Kokoomuksen Mykkänen arvosteli erityisesti budjetin pysyviä menolisäyksiä, mutta Rinteen budjettiesitykseen kuuluu myös kertaluontoisia menoja eli tulevaisuusinvestointeja. Hallitusohjelmassa on sovittu, että ne rahoitetaan pääosin valtion omaisuuden myynnillä. Tässä vaiheessa tulevaisuusinvestointeihin on päätetty kohdentaa yhteensä 1,37 miljardia euroa, joista noin 750 miljoonaa ajoittuu ensi vuodelle.

Kokoomus kantoi valtiovarainministerin salkkua viime hallituskaudella, jolloin tehtiin myös alijäämäisiä budjetteja. Esimerkiksi tämän vuoden varsinaisen talousarvion alijäämä oli 1,7 miljardia euroa.