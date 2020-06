Oppositiopuolueet rusikoivat hallituksen lisätalousarviota eduskunnassa – "Suomi-äidin luottokorttia käytettiin hallituksen sisäisissä neuvotteluissa surutta"

Oppositiopuolueet rusikoivat ankarasti hallituksen neljättä lisätalousarviota eduskunnassa käydyssä lähetekeskustelussa. Hallitus sopi viime viikolla ennätyssuuresta, yhteensä 5,5 miljardin euron suuruisesta lisätalousarviosta, jonka avulla tuetaan talouden avaamista ja elpymistä.

Valtiovarainministerinä tuolloin toiminut Katri Kulmuni (kesk.) sanoi, että uuden lisäbudjetin myötä Suomi ottaa yhteensä 18,8 miljardia euroa velkaa tänä vuonna.

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt Lulu Ranne moitti hallitusta siitä, että velkaa otetaan kaksin käsin ja samalla kaikkea mahdollista kutsutaan elvytykseksi.

– Lisätalousarvio on roiskittu todella suurilla pensseleillä. Jokaisella hallituspuolueella on ollut oma suti. Vuosi sitten esitelty hallitusohjelma ylisuurine tulevaisuusinvestointeineen ja ilmastojohtajuuksineen on päätetty tuplata, Ranne sanoi.

– Te tuhlaatte suomalaisten rahoja hallitsemattomasti koronan varjolla ja rahoitatte menot kuvitteellisella työllisyysasteen nostolla ja jättiläismäisellä velanotolla. Vaikuttavia työllisyystoimia tai kulukuria ei näy eikä kuulu, hän jatkoi.

– Maamme ei kestä tällaista holtitonta taloudenpitoa, Ranne tiivisti.

Kokoomus vetosi Vanhaseen

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitäneen Timo Heinosen mukaan Suomi on siirtynyt EU:ssa hyvän taloudenpidon maiden ryhmästä kohti vastuuttomia Etelä-Euroopan maita. Hänen mukaansa hallitus harjoittaa yli varojen elämisen politiikkaa ja on luopunut julkisen talouden kestävyyden tavoittelusta.

– Suomi-äidin luottokorttia käytettiin hallituksen sisäisissä neuvotteluissa surutta. Jokaisen piti saada miljardi sinne ja toinen tänne, muuten korttitalonne olisi romahtanut. Tätä menoa, te arvoisa hallitus, romahdutatte koko maamme, Heinonen julisti.

– Olisitte, arvoisa keskusta, ottaneet luottokortin ajoissa pois vasemmiston käsistä, hän jatkoi.

Heinonen pahoitteli, että keskusta on lähtenyt "vasemmistohallitukseen tukipuolueeksi".

– Yhteenkään hallitusohjelman menolisäykseen ei puututa, eikä yhdestäkään työllisyystoimesta päätetä, vaikka tulot ovat romahtaneet ja maa velkaantuu ennätysvauhtia, Heinonen maalaili.

– Toivon, että te arvoisa uusi valtiovarainministeri Matti Vanhanen ryhdytte olemaan valtiovarainministeri ja pitämään huolta veronmaksajien rahoista.

"Kuin heräteostoksia Valintatalossa"

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen muistutti, ettei ole meriitti, että lisäbudjetti on Suomen historian suurin.

– Kun miljardien koronapiikki on auki, tulee vaikutelma, että hankkeita on poimittu kuin Valintatalossa heräteostoksia luottokortilla, Räsänen muotoili.

Räsäsen mukaan ministerien takaraivossa tulisi jyskyttää tieto, että muutaman viikon päätöksillä valtion velkataakkaa kasvatetaan tänä vuonna lähes 19 miljardilla eurolla. Hän kaipasi tietoa toimista, joilla julkinen talous saadaan elvytyksestä huolimatta pysymään vakaalla ja tasapainoisella uralla.

– Joskus ja jonkun on tämäkin lasku maksettava, Räsänen tiivisti.

Vanhanen: Olennaisinta lisäbudjetin koko

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) puolusti massiivista lisätalousarviota opposition ryöpytyksen jälkeen vetoamalla suureen elvytystarpeeseen.

– Valtiovallan rooliksi tällaisessa ehkä lamaksi muuttuvassa suhdannelaskussa ei riitä pelkkä vastasyklisyys, vaan elvytyksellä pitää hakea kotitalouksien, yritysten ja sijoittajien käyttäytymisen muutosta, Vanhanen sanoi.

– Olennaisin kysymys tässä lisäbudjetissa on itse asiassa tämän lisäbudjetin koko, tuore valtiovarainministeri jatkoi.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki piti perussuomalaisten ja kokoomuksen ryhmäpuheenvuoroja "populismin kilpalaulantana".

– Molemmat yrittävät ottaa toisistaan painiotteella voittoa, että kumpi vielä voimakkaammin yhtä aikaa vastustaa velanottoa ja samaan aikaan vaatii lisää toimia.