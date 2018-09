Oppositiosta epäluottamusesityksen saanut Soini: Tämä on vakaumukseni, johon minulla on oikeus

Ulkoministeri Timo Soinille (sin.) on odotetusti esitetty epäluottamusta eduskunnan täysistunnossa.

Esityksen teki SDP:n kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta, ja hankkeessa ovat mukana SDP:n lisäksi vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.

– Ulkoministeri Soinin toiminta ulkomailla kiistää naisten oikeudet ja Suomen ulkopoliittisen linjan. Siksi esitän, että eduskunta toteaa, että ministeri Soini ei nauti eduskunnan luottamusta, sanottiin Feldt-Rannan lukemassa kannanotossa.

Eduskunnan on mahdollista äänestää Soinin luottamuksesta jo huomenna.

Soini kommentoi oppositiosta esitettyä epäluottamuslausetta täysistunnossa tuoreeltaan sanomalla, että hän on ollut politiikassa 30 vuotta, hän on katolinen kristitty eikä se tähän päivään mennessä ole eduskuntaa tai Suomea häirinnyt.

– Tämä on minun vakaumukseni, johon minulla on oikeus. On aivan selvä asia, ettei se huutelemalla mihinkään muutu, Soini kommentoi aborttikannanottojaan.

Soini sanoi myös, että hänen luottamuksensa on eduskunnan suuren salin käsissä ja että hän tyytyy siihen, mitä kollegat päättävät.

Hallituskumppanit vakuutelleet tukeaan

Hallituskumppanit keskusta ja kokoomus ovat tällä viikolla vakuutelleet tukeaan sinisiin kuuluvalle Soinille. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus on ulkoministeri Soinin takana mahdollisessa luottamusäänestyksessä.

Pääministeri Sipilä kertoo olevansa vakuuttunut siitä, ettei äänestys ulkoministeri Soinin luottamuksesta johda epäluottamukseen.

Sipilän mukaan Soini on luvannut korjata käyttäytymistään, mikä riittää hallituskumppaneille.

Oikeuskansleri linjasi aiemmin tällä viikolla, että Soinin osallistuminen Kanadassa abortin vastaiseen mielenilmaukseen oli ongelmallista, koska sen saatettiin tulkita heijastavan Suomen linjaa.

– En usko, että kenelläkään on mitään ongelmaa painaa tässä asiassa vihreää. Kun asia on käyty läpi, luottamus Soinin toimimiseen ulkoministerinä on kaikilla olemassa, Sipilä sanoi Itävallan Salzburgissa, jossa EU-johtajat ovat koolla epävirallisessa huippukokouksessa.

Kokoomuksen ryhmänjohtaja: Sama kuin koko hallituksen luottamuksesta äänestäminen

Kokoomuksen ryhmänjohtaja Kalle Jokinen vakuutteli aiemmin puolueen eduskuntaryhmän pysyvän ulkoministeri Timo Soinin (sin.) tukena luottamusäänestyksessä.

– Me äänestämme tässä hallituksen jatkamisen puolesta, Jokinen kommentoi ennen epäluottamusesityksen vahvistumista.

Hänen mukaansa yksittäistä ministeriä koskeva mahdollinen luottamusäänestys on käytännössä sama asia kuin koko hallituksen luottamuksesta äänestäminen.

Samoilla linjoilla on ollut sinisten puheenjohtaja Sampo Terho, joka kommentoi eilen Ylelle, että äänestys Soinin luottamuksesta on myös äänestys koko hallituksen luottamuksesta.

– Jos Soini kaatuu, niin hallitus kaatuu, Terho sanoi.

Ilta-Sanomat on kysynyt mahdollista äänestyskantaa yhdeksältä kokoomuksen naiskansanedustajalta, joista ainoastaan Sofia Vikman epäröi kantaansa. Muut IS:n tavoittamat kokoomusnaiset kertoivat antavansa luottamuksen Soinille.

Aänestys huomenna

Puhemies Paula Risikko vahvisti eilen STT:lle, että eduskunnan on mahdollista äänestää Soinin luottamuksesta huomenna perjantaina.

Oikeuskanslerin tiistaina antamassa päätöksessä Soini sai kritiikkiä abortinvastaiseen tilaisuuteen osallistumisesta Kanadan-virkamatkalla.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) on sanonut pitävänsä ehdottoman tärkeänä, että ministeri Soini voi olla itse paikalla mahdollisessa luottamusäänestyksessä perjantaina. Soini on matkustamassa viikonloppuna Yhdysvaltoihin, missä pidetään YK:n yleiskokous.

– On mielestäni oikeus ja kohtuus, että henkilö, jonka luottamuksesta äänestetään, on itse paikalla, Risikko painotti STT:lle eilisiltana.