Oppositiosta vaaditaan sote-painostuksen lopettamista ja valiokunnalle työrauhaa – "Uutiset keskustan toiminnasta huolestuttavia"

SDP:n ja vihreiden puheenjohtajat vaativat, että sosiaali- ja terveysvaliokunnalle annetaan työrauha ja että painostus sote-uudistuksen käsittelyssä loppuu. Demareiden Antti Rinne katsoo, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja keskusta yrittävät painostaa eduskuntaa valtapoliittisista syistä.

– On päivänselvää, että eduskunnan ja valiokuntien on saatava tehdä työnsä asiallisesti ja mahdollisimman ripeästi, kun kyseessä on näin merkittävä uudistus. Siksi vaadin pääministeri Sipilää lopettamaan eduskunnan painostuksen välittömästi, Rinne sanoo.

Hän lisää, että eduskunnalle pitää sallia soten asianmukainen käsittely. Hänen mukaansa asiassa on kyse länsimaisen demokratian periaatteista.

Myös vihreiden Touko Aalto katsoo, että eduskuntaan on kohdistunut painostusta. Hän pitää asiaa huolestuttavana.

– Uutiset keskustan toiminnasta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ovat huolestuttavia. Poliittinen pelaaminen kansanvallan ja hyvän hallinnon kustannuksella on lopetettava, Aalto sanoo tiedotteessaan.

Aalto sanoo tiedotteessaan, että hallituspuolueiden on lopetettava kiukuttelu käsittelyn vaatimasta ajasta ja hyväksyttävä se, että soten ongelmien korjaaminen vie aikaa.

– Perustuslakivaliokunta vaati mittavia muutoksia valinnanvapauslakiin ja edellytti, että käsittelyyn varataan riittävä aika. Sote-esityksen sisältö- ja aikatauluongelmat ovat hallituksen omaa tekoa, Aalto sanoo.

Kiuru: Valiokunta ei ollut lähelläkään äänestämistä

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ei päässyt tänään ratkaisuun sote-uudistuksen käsittelyaikataulusta, vaan kokous päättyi julkisiin erimielisyyksiin.

Hallitusryhmät olivat ehdottaneet valiokunnan työn jatkamista 6. heinäkuuta saakka, kertoi valiokunnan varapuheenjohtaja, hallituspuolue keskustan Hannakaisa Heikkinen kokouksen jälkeen.

Heikkisen mukaan valiokunnan puheenjohtaja, oppositiopuolue SDP:n Krista Kiuru ei sallinut äänestystä asiasta vaan lopetti kokouksen. Kiurun mukaan valiokunta ei ollut vielä lähelläkään sitä, että asiasta olisi päästy äänestämään.

Pääministeri Sipilä sanoi STT:lle eduskunnassa, ettei hän ole hoputtanut valiokuntaa, vaan kertonut vain virkamiesarvion. Sen mukaan uudistus lykkääntyy vuoteen 2021, jos sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnos ei ole heinäkuun loppuun mennessä valmis ja perustuslakivaliokunnan käsittelyssä elokuussa.

– Se on vaan fakta, eduskunta tietenkin päättää aikatauluistaan, Sipilä sanoi.