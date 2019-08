Oravasaaressa syttyi yöllä yli tuhannen neliön maastopalo – tilanne on saatu rajattua: "Se on hankala sammutettava"

Jyväskylän Oravasaaressa syttyi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä palamaan toista tuhatta neliötä hakkuuaukeaa. Pelastuslaitos sai hälytyksen maastopalosta noin kahtakymmentä yli viisi maanantaiaamuna.

– Tilanne on saatu rajattua, mutta paikka on kivikkoista pohjaa ja se on hankala sammutettava. Sitä vielä joudutaan kastelemaan, mutta suurempaa leviämisvaaraa ei ole, palomestari Riku Lehtinen Keski-Suomen pelastuslaitokselta kertoi noin puoli kahdeksalta aamulla.

Lehtisen mukaan muutamien kymmenien metrien päässä palopaikasta on rakennuksia, mutta ne eivät ole olleet vaarassa.