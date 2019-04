Orpo: Hallitusohjelmaan syytä kirjata, että sopeutustarvetta arvioidaan kauden puolivälissä

Vain perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on sitä mieltä, että ensi vaalikaudella on tehtävä leikkauksia, mutta myös kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon (kok.) mielestä hallitusohjelmaan tulisi kirjata, että sopeutustarvetta arvioidaan kauden puolivälissä. Orpon mukaan näin on syytä tehdä, jos työllisyyskehitys ei näytä nousevan lähelle 75 prosenttia.

Viiden suurimman puolueen puheenjohtajat ovat parhaillaan koolla MTV:n pääministeritentissä. Keskustelu alkoi talouskysymyksillä ja sillä huomautuksella, että valtiovarainministeriön virkamiesten arvio sopeutustarpeeksi ensi kaudella on ollut kaksi miljardia. Orpo pääsi sivaltamaan gallupeja johtavan SDP:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä heti tentin alkaessa. Hän luonnehti SDP:n talousohjelmaa vastuuttomaksi.

– SDP:n (veron)kiristykset lyövät talouskasvua päähän, Orpo sanoi.

Rinne puolusti SDP:n vero-ohjelmaa asiantuntijoiden kehumaksi.

– Meillä on ainoana puolueena selkeästi rahoitusohjelma. Veropohjan laajentamisen ja tiivistämisen kautta haetaan ratkaisuja, joilla pystytään rahoittamaan menolisäyksiä, Rinne sanoi.

Rinne myös nosti jälleen esiin oppivelvollisuuden pidentämisen toiselle asteelle ja sanoi sen aivan varmasti maksavan itsensä takaisin. Hänen mukaansa SDP lähtee siitä, että ensi vaalikaudella toteuttavien toimien hintalappu on yhteensä noin miljardi euroa.

Sote-eripura jatkui

Sote-asioista puhuttaessa Rinne, vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä sanoivat olevansa 18 sote-alueen kannalla. Orpo taas sanoi kokoomuksen kannattavan kuntien ja kaupunkien varaan perustuvaa mallia.

– Kunnat ja kaupungit ovat tällä hetkellä erittäin voimakkaasti jo lähdössä ja lähteneet liikkeelle vapaaehtoisuuden pohjalta, Orpo sanoi.

– Mennään tällä. Me pääsemme vaalien jälkeisellä viikolla eteenpäin. (...) Emme tarvitse vaaleja, emme veroja eikä uutta hallinnon tasoa, Orpo lupasi.

Sipilä tyrmäsi entisen hallituskumppaninsa mallin.

– Tässä on vain se ongelma, että pienet kunnat eivät selviä tehtävistään. Me tarvitaan sinne laajemmat hartiat, Sipilä sanoi.

Rinteen mukaan sote-palveluiden järjestämisessä tarvitaan leveämpiä hartioita, mutta kunnat ja kaupungit voidaan pitää mukana palveluiden järjestäjinä.

Jännitys tenteissä on tiivistynyt, sillä viime viikolla julkaistussa Ylen gallupissa SDP:n kannatus oli ainoana yli 20 prosentissa ja seuraavina porskuttivat kokoomus (15,8), perussuomalaiset (15,1) ja keskusta (14,4) hyvin lähellä toisiaan. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa huomenna.