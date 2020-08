Orpo: Koronakriisi vahvistaa vaivihkaa nationalismia

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on huolissaan koronapandemian vaikutuksista Suomen kansainvälisyyteen.

– Koronakriisi vahvistaa nationalismia. Olen huolestuneena seurannut keskustelua, jossa ulkomailla matkustelusta ja Suomeen muualta tulevista ihmisistä tulee kuin vaivihkaa itsessään huolestuttava, jopa paha, asia. Tämä on vaarallinen kehitys. Kansainvälisyys on Suomelle valtavan tärkeä asia, Orpo sanoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Helsingissä pitämässään puheessa.

Orpo muistutti, että Suomen hyvinvointi on rakennettu myymällä suomalaista osaamista maailmalle ja saamalla ulkomaisia investointeja ja osaajia Suomeen.

– Me tarvitsemme koronakriisissäkin vuorovaikutusta muun maailman kanssa. Suomi tarvitsee jatkossakin vahvaa kansainvälistä yhteistyötä taatakseen turvallisuutensa, Orpo painotti.

"Opittava elämään koronan kanssa"

Orpon mukaan korona hankaloittaa ihmisten vapaan liikkuvuuden lisäksi myös ulkomaankauppaa, vientiä ja EU:n sisämarkkinoiden toimintaa.

Maasta toiseen liikkumisen rajoittaminen on ollut Orpon mukaan akuutissa kriisissä perusteltua, ja myös kokoomus on sitä tukenut. Hänen mukaansa Suomessa ei kuitenkaan voida tuudittautua ajatukseen, että koronavirus menee lopulta ohi ja elämä palaa ennalleen. Orpon mielestä Suomessa on varauduttava siihen, että koronavirus tulee olemaan läsnä vielä pitkään.

– Meidän on päästävä eroon ajattelusta, jossa on vain kaksi vaihtoehtoa: rajat kiinni tai rajat auki. Tarvitsemme lisää vaihtoehtoja näiden kahden mallin väliin, jotta emme näivetä yhteiskuntaamme ja talouttamme täysin, Orpo sanoi.