Orpo STT:lle: Kokoomus haluaa lakiin sitovat perusteet yksilölliselle hoitajamitoitukselle

Kokoomus haluaa vanhuspalvelulakiin sitovat perusteet yksilölliselle hoitajamitoitukselle, mutta ei tiettyyn yhteen lukuun perustuvaa yleistä hoitajamitoitusta, täsmentää puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo STT:lle.

Hoitajien määrän pitää olla sopusoinnussa hoivatarpeen kanssa, Orpo perustelee. Siksi hoivan tarve tulee hänen mukaansa arvioida yksilöllisesti. Lakiin kirjattaisiin sitovat perusteet yksilölliselle hoitajamitoitukselle. Yksi hoitajamitoitusluku olisi Orpon mukaan kaavamainen.

– Sanomme kyllä hoitajamitoitukselle, mutta ei yhdelle luvulle, koska se yksi luku ei meille riitä, Orpo sanoo.

Hoitajien vähimmäismäärän kirjaamista lakiin puolue ei edelleenkään kannata.

Lakiin hoitajamitoituksen tueksi tarvittava niin sanottu hoitoisuuskriteeristö ei ole Orpon mukaan uusi keksintö, vaan malleja sellaisesta on jo olemassa ja käytössä esimerkiksi erikoissairaanhoidossa.

Sitä Orpo ei erittele, miten yksilöllistä hoivan ja hoitajatarpeen mitoitusta käytännössä arvioitaisiin. Se täsmentyy lainvalmistelussa, hän sanoo.

Kokoomuksen kantaa arvuuteltiin pitkin päivää

Oppositiopuolueiden tänään julkistetussa yhteisessä lakialoitteessa esitetään vanhuspalvelulakiin säädöstä henkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Aloitteessa sitova mitoitus olisi 0,7 hoitajaa hoidettavaa kohden, kun nykylaista löytyy vain 0,5 hoitajan suositus.

Kokoomuksen kannasta hoitajamitoitukseen on tänään ollut mediassa erilaisia tulkintoja. Ylen jutussa Orpo sanoi, että kokoomus on valmis keskustelemaan siitä, olisiko tuleva mitoitus 0,7 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti.

– Muut puolueet ovat vaatineet vanhuspalvelulakiin kirjausta hoitajien määrästä. Kokoomus ei tässä asetu poikittain. Kannatamme lain tiukentamista, ja meillä on siihen ehdottaa hyvä ratkaisu, hän puolestaan kirjoitti MTV-kolumnissa.

Vaikka sitova vähimmäismitoitus ei kokoomuksen mielestä ratkaise asiaa, on tavoite hoitajamäärän lisäämisestä opposition kanssa yhteinen, Orpo sanoo STT:lle

– Siksi sanoin sen, että voidaan lähteä keskustelemaan, kun meillä on yhteinen tavoite.

Orpon mukaan sitovaa hoitajien vähimmäismitoitusta vaativat lähestyvää asiaa järjestelmäkeskeisesti, kun taas kokoomuksen ajatus yksilöllisen hoitajamitoituksen arvioinnista on yksilö- ja vanhuskeskeinen.

"Vanhuspalvelulaki uuden hallituksen ykkösprioriteetiksi"

Tarkastelun kohteeksi tulee joka tapauksessa ottaa kaikki vanhuspalvelut, Orpo sanoo STT:lle.

– Seuraavan hallituksen ykkösprioriteetin pitää olla saada vanhuspalvelulaki uudistettua. Kaikki puolueet haluavat samaa eli riittävän määrän hoitajia ja lakitason takaamaan sen. Se vaatii kuitenkin huolellisen valmistelun.

Hän lisäisi lakiin myös sanktioita mahdollisten väärinkäytösten tai laiminlyöntien varalta.

– Jos on rikkeitä tai laiminlyöntejä, niihin puututaan. Tuottaja voi joutua korvaamaan niitä rahallisesti, tai jos laiminlyönti on jatkuvaa, otetaan toimilupa pois. Ne ovat hyvin järkeenkäypiä asioita, jotka eivät tänä päivänä tunnu toimivan. Siitä tämä sanktioinnin vahvistaminen on lähtenyt liikkeelle.

Nykyinen hallitus voi Orpon mukaan laittaa lain valmistelun liikkeelle, mutta käsittelyyn se ei enää ennen kevään eduskuntavaaleja ehdi.

Keskustaministereiltä ristiriitaisia vastauksia aikataulusta

Vanhustenhoidon mahdollisesta lakiin kirjattavasta hoitajamitoituksesta ja sen aikataulusta on epäselvyyttä. Keskustaministerit antoivat tiistaina eduskunnassa ristiriitaisia vastauksia siitä, voisiko hoitajamitoitusasia edetä eduskunnassa vielä tällä vaalikaudella.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi toimittajille eduskunnassa, että esitystä hoitajamitoituksesta ei voida tuoda käsiteltäväksi enää tällä vaalikaudella. Eduskunnan istuntojen on tarkoitus päättyä maaliskuun puolivälissä, ja eduskuntavaalit pidetään huhtikuun puolivälissä.

Sipilän mukaan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) keskusteli hoitajamitoitusasian aikataulusta oikeuskanslerin kanssa viime viikolla.

– Oikeuskanslerin selvä kanta on, että (esitystä) ei ole mahdollista tuoda tällä kaudella, Sipilä sanoi tiistaina eduskunnassa.

Sipilän mukaan esitys vaatisi huolellisen valmistelun. Hänen käsityksensä on, että esimerkiksi taloudellisissa arvioissa on suurta vaihtelua.

Saarikko: En osaa sanoa

Sipilän puoluetoveri, ministeri Saarikko ei kuitenkaan tiistaina pystynyt arvioimaan, voisiko hoitajamitoitusasia sittenkin edetä eduskunnassa vielä tällä vaalikaudella.

– Tosiasia on, että en oikeasti osaa sanoa, ehtisikö eduskunta käsitellä tämän. Siihen ottaa varmaan parhaiten kantaa (sosiaali- ja terveys)valiokunnan puheenjohtaja ja sitä kautta myöskin koko eduskunta, Saarikko sanoi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) sanoi viime viikolla, että valiokunta ehtisi käsittelemään hoitajamitoitusesityksen vielä tällä vaalikaudella, jos hallitukselta löytyy siihen tahtoa.

Saarikko kaipasi hoitajamitoituskysymykseen selvyyttä myös hallituskumppani kokoomuksesta, jonka linja näytti muuttuneen.

– Käyn tästä (aikatauluasiasta) keskusteluja virkakunnan kanssa, mutta tietysti ensiksi minulla täytyy olla varmuus, että hallituksessa on yksimielisyys tällaisen esityksen tuomisesta, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan hallituksen reunaehtona on ensisijaisesti ollut se, että sote- ja maakuntauudistus saadaan valmiiksi tällä vaalikaudella.

Oppositiopuolueet valmistelivat lakialoitteen

Oppositiopuolueet ovat viikonlopun aikana valmistelleet yhdessä lakialoitteen hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin. Lakialoitteessa esitetään lisättäväksi vanhuspalvelulakiin säädös henkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.

Asiasta kerrottiin opposition tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.