Orpo Ylellä Sipilän päätöksestä: En olisi ehkä itse toiminut näin

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne haastoivat perjantai-illan Ylen erikoislähetyksessä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) päätöksen hallituksen erosta.

– En olisi ehkä itse toiminut näin siinä tilanteessa, Orpo kommentoi.

– Kun sen siinä kuulin, aika paljon halusin haastaa ja haastoinkin pääministeriä, että miksi hän on päätynyt tähän. Onko hän varma, että tämä on järkevää. Meillä on viisi viikkoa vaaleihin ja olisi tärkeää että Suomessa on toimintakykyinen hallitus, Orpo jatkoi.

Orpo kuitenkin totesi, että päätös oli Sipilän ja koski Sipilän johtamaa hallitusta, eikä hän lähtenyt sitä estämään.

Antti Rinne toisti aiemmin esittämänsä kritiikin hallituksen erosta. Hän oli varsinkin huolissaan siitä, kykeneekö toimitusministeristö vastaamaan haasteisiin, jotka voivat ilmetä Suomen EU-puheenjohtajakauden valmisteluissa tai brexitin etenemisessä.

– Minusta oli vastuutonta Sipilältä toimia tässä tilanteessa tällä tavalla, Rinne sanoi.