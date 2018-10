Orpo ei näe ratkaisua työmarkkinakiistaan vanhalta pohjalta – hallitus ei ole avaamassa neuvotteluja

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan on vaikea nähdä, että työmarkkinakiista ratkeaisi palaamalla kilpailukykysopimusneuvottelujen aikana yritettyyn paikallisen sopimisen laajentamiseen.

Mediaa maanantaiaamuna tavannut Orpo sanoo, että tällä hetkellä hallitus jatkaa ensisijaisesti irtisanomislain edistämistä. Esitys on arviointineuvoston käsiteltävänä, minkä jälkeen se on määrä viedä eduskuntaan.

– Toinen vaihtoehto on se, että jos joku tuo pöytään sellaisen esityksen, joka on toteuttamiskelpoinen ja jolla on vastaava työllisyysvaikutus, silloin hallitus on valmis keskustelemaan, Orpo sanoo.

Orpo kuitenkin korostaa, että hallitus ei ole käymässä neuvotteluja.

– Me kuuntelemme, me olemme valmiit keskustelemaan, mutta mitään neuvottelupöytää ei olla tässä avaamassa.

Hallitus kokoontuu tänään iltapäivällä strategiaistuntoon, jossa se käsittelee myös umpisolmuun mennyttä työmarkkinakiistaa.

Orpon mukaan ratkaisuja on löydettävä, mutta hän ei halua tarkemmin eritellä tai avata, mitä nämä ratkaisut voisivat olla.

Tehy tarttuisi pääministerin käteen

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on ilmoittanut olevansa valmis paikallisen sopimisen laajentamiseen järjestäytymättömiin yrityksiin.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi kirjoittivat Helsingin Sanomien mielipidesivulla, että sopu on mahdollinen, jos se tarkoittaa paikallisen sopimuksen laajentamista niin, että järjestäytymättömät yritykset saatetaan samaan asemaan kuin järjestäytyneet yritykset.

Rytkönen ja Kirvesniemi muistuttavat pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kertoneen Ylen A-studiossa, että kiistaa aiheuttaneeseen irtisanomislakiin päädyttiin, koska ay-liike vastusti paikallisen sopimisen lisäämistä työaikalakiin. Sipilä tarjosi ratkaisuksi lain muuttamista tältä osin.

Tällä hetkellä paikallinen sopiminen on mahdollista vain järjestäytyneissä yrityksissä niin, että työnantaja voi sopia luottamusmiehen kanssa joistakin asioista toisin kuin työehtosopimuksissa on sovittu.

Erimielisyys sopijaosapuolesta

Paikallisen sopimisen laajentamista järjestäytymättömiin yrityksiin yritettiin vuonna 2016, kun kiky-sopimusta sorvattiin.

Asiasta laadittiin tuolloin mietintö, jossa esitettiin, että järjestäytymättömät työnantajat voisivat tehdä paikallisia sopimuksia samoin ehdoin kuin järjestäytyneet. Mietintöä kannattivat muut tahot paitsi Suomen Yrittäjät (SY), mutta Sipilä ilmoitti, ettei mietintöä jatkovalmistella.

SY halusi laajemmat oikeudet ja toivoi, että sopijaosapuoli voisi olla myös liittoon kuulumaton luottamusvaltuutettu tai jopa työpaikan koko henkilöstö. Orpo muistuttaa, että kokoomuksen eduskuntaryhmä oli tuolloin samalla kannalla kuin yrittäjät.

Rytkönen ja Kirvesniemi kirjoittavat, että Tehy on valmis tarttumaan pääministerin kädenojennukseen, jos se tarkoittaa mainitun mietinnön mukaista paikallisen sopimisen laajentamista.

– Jos pääministeri ajaa härkäpäisesti SY:n haluamaa laajempaa oikeutta, edellytyksiä sovulle ei ole. Tällöin on vaarana, että Suomi saa professorien haukkuman uuden irtisanomislain, joka ei lisää työllisyyttä ja tulkintariitoineen kuormittaa ikävästi myös yrittäjiä, he katsovat.

Orpo on edelleen Suomen Yrittäjien kannalla. Hän katsoo, että paikallista sopimista pitäisi viedä eteenpäin niin, että sopijaosapuoli voisi olla liittoon kuulumaton henkilö.

– Jos sitä käsitettä laajennettaisiin, kuka saa olla sopimusosapuoli, niin silloin me pääsisimme paikallisessa sopimuksessa ratkaisuun, niin minä olettaisin, Orpo pohtii.