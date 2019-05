Orpo heittää vastapallon Rinteelle ja kysyy, mikä on SDP:n talouslinja

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo ei lähde vielä arvioimaan, kuinka vaikeata puolueiden taloustavoitteiden yhteensovittamisesta tulee, koska hänellä ei ole tietoa SDP:n talouslinjasta.

– Me emme ole käyneet sellaista keskustelua, jossa tiedettäisiin, miten sosiaalidemokraatit ja hallitustunnustelija Antti Rinne ajattelevat talouden tilannekuvasta. Siksi yhteistä tilannekuvaa ei vielä ole, Orpo sanoo.

– Nyt pallo on hallitustunnustelijalla, sosiaalidemokraateilla, mikä heidän linjansa on. Se jälkeen voidaan arvioida hallitusneuvottelujen vaikeusastetta.

Selviääkö linja maanantaina?

Orpo odottaa, että viimeistään maanantaina, jolloin hallitustunnustelija neuvottelee kokoomuksen kanssa, selviää se, onko kokoomuksella ja SDP:llä yhteinen tilannekuva vai ei.

Orpon mukaan neuvotteluissa on määriteltävä, mikä julkisen talouden tila on vuonna 2023. Kokoomus lähtee siitä, että julkinen talous on ylijäämäinen, jotta syntyy puskureita pahan päivän varalle.

– Kokoomukselle vastuullinen työllisyys-, kasvu- ja veropolitiikka on iso kysymys, se on hyvinvoinnin perusta. Me emme pysty osallistumaan hallitustyöskentelyyn, jos se ei ole uskottavalla pohjalla, Orpo paaluttaa.

Talous kääntynyt alaspäin

Talous on lähtenyt Orpon mukaan alaspäin ja siitä on syytä olla huolissaan. Valtiovarainministeriön neljälle vuodelle tehdyn teknisen kehyksen mukaan päästään ainoastaan 73,5 prosentin työllisyysasteeseen ja vuonna 2023 budjettitalous on neljä miljardia euroa alijäämäinen.

– Sitä me ei hyväksytä. Me halutaan, että meillä on niin vahvat työllisyyden kasvua ja kilpailukykyä tukevat toimet, että ne johtavat korkeampaan työllisyysasteeseen neljän vuoden sisällä ja sitä kautta julkisen talouden ylijäämäisyyteen ja lainanoton pysäyttämiseen, Orpo sanoo.

– Jos tähän yhtälöön tehtäisiin ne toimet, mitä SDP on ennen vaaleja esittänyt, menojen lisäykset ja verojen kiristykset, ne hidastaisivat talouden kasvua ja työllisyyttä.

Rinteen kallis eläkeratkaisu

Orpo muistuttaa, että valtion budjetti on tänäkin vuonna 1,5–2 miljardia euroa alijäämäinen. Jos nyt lähdettäisiin alaspäin, velkaantuminen kiihtyisi.

– Sen takia julkinen talous täytyy saada tasapainoon, velkaantuminen kuriin ja työllisyys kasvuun. Ainoastaan työllisyyden kasvun kautta saadaan turvattua hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Mitään jakovaraa ei ole.

Orpo ihmettelee Rinteen vaatimuksia eläkeläisille annettavasta satasesta.

– Se on kallis ratkaisu. Minä en tiedä, mikä heidän ajatuksensa siinä on, Orpo sanoo ja pohtii, onko kyse useamman vaalikauden ohjelmasta ja mitä eläkkeitä se koskisi.

"Maa tarvitsee pääomia"

Kokoomuksen mukaan työ- ja eläketulon verotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa keskituloisia painottaen, koska keskituloiset painivat suurimpien vero-ongelmien kanssa. Yrittämisen verotusta ei tule kiristää. Yritysverotuksen sisällä voidaan sen sijaan tehdä rakenteellisia uudistuksia.

– Totta kai rakenteellisia uudistuksia pitää tehdä kunhan huolehditaan siitä, että yritysverotus ei kiristy ja uudistukset kannustavat kasvuun, työllistämään ja vaurastumiseen. Maa tarvitsee pääomia.

Orpon mukaan kokoomus on SDP:n kanssa samaa mieltä veropohjien laajentamisesta ja tiivistämisestä. Verotuksen painopistettä on siirrettävä ympäristö- ja haittaveroihin.

"Andersson puhunut kyykyttämisestä"

Orpon mukaan hallitusyhteistyö vasemmistoliiton kanssa olisi erittäin vaikeaa, koska puolueiden talouspolitiikan linjat ovat niin kaukana toisistaan.

– Puheenjohtaja Li Andersson on sanonut, että nyt tehdään loppu kokoomuksen kyykyttävälle politiikalle. Se ei anna hirveän hyvää lähtökohtaa.

Andersson on korostanut että punavihreiden vaalivoiton täytyy näkyä hallituksen politiikassa ja kokoonpanossa. Orpo muistuttaa, että eduskunnan selkeä enemmistö on kuitenkin vastuullisen talouspolitiikan linjalla.

– On tärkeää, että hallitustunnustelija ottaa vakavasti huomioon vaalituloksen ja käy perusuomalaisten kanssa todelliset neuvottelut, Orpo sanoo.