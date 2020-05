Orpo ja Marin ottivat yhteen Twitterissä – "Oppositiopolitiikkaa tehdään valheellisilla väittämillä"

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon puoluevaltuuston etäkokouksessa pitämä puhe nostatti lauantaina kiukkuisen Twitter-sananvaihdon oppositiojohtajan ja pääministeri Sanna Marinin (sd.) välille.

Puheessaan Orpo moitti hallituksen koronaviruksen vastaista hybridistrategiaa. Orpon mielestä hallituksen täsmälliset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi ovat epäselviä ja toimeenpanossa on ollut jatkuvasti ongelmia.

– Jatkuva pallottelu siitä, annetaanko taudin levitä vai ei, luo epävarmuutta. Hybridistrategiasta uhkaa tulla hyppyri tuntemattomaan, Orpo sanoi.

Orpo kritisoi myös pääministeri Marinin toimintatapaa, jossa kysymyksiin ei vastata eduskunnassa, vaan niitä varten järjestetään erillinen tiedotustilaisuus, jossa ei ole paikalla kriittistä oppositiota.

– Kansanedustajat kysyivät pääministeriltä hallituksen linjasta tämän viikon torstain kyselytunnilla. Pääministeri vastasi kertovansa siitä medialle perjantain tiedotustilaisuudessa. Minusta tämä on eduskunnan ja parlamentarismin väheksymistä, Orpo painotti.

"Tämä ei ole parlamentarismin halventamista"

Orpon kritiikki sai Marinin puuttumaan kipakasti oppositiojohtajan puheisiin Twitterissä.

– On valitettavaa, että oppositiopolitiikkaa tehdään valheellisilla väittämillä. Kansanedustajien kysymyksiin on vastattu kyselytunnilla. Hallituksen tavoite on koko ajan ollut estää viruksen leviämistä, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä, Marin kirjoitti.

Pääministerin kommentti oli poikkeuksellinen, sillä suomalaiset poliitikot ovat perinteisesti välttäneet toisen syyttämistä valehtelusta.

Orpo penäsi vastauksessaan Marinilta tarkennusta siihen, missä hän on valehdellut.

– Sanot, että ”jatkuva pallottelu siitä, annetaanko taudin levitä vai ei, luo epävarmuutta”. Hallituksen tavoitteena on koko ajan ollut viruksen leviämisen estäminen ja olen kertonut tämän eduskunnassa lukuisia kertoja viimeisten kuukausien aikana, Marin vastasi.

– Väität myös, etten olisi vastannut kysymyksiin eduskunnassa. Se ei pidä paikkaansa. Olen vastannut ja kertonut samalla, että mittareista kerrotaan vielä tarkemmin infossa, jossa asiantuntijat käyvät tilannetta läpi. Tämä ei ole parlamentarismin halventamista toisin kuin väität, Marin jatkoi.

Selkeyttä kokoomuksen koronalinjaan?

Marin kaipasi myös selkeyttä kokoomuksen koronalinjaan. Hän viittasi Orpon puolentoista viikon takaiseen haastatteluun, jossa Orpo patisti hallitusta nopeampaan koronarajoitusten purkamiseen. Lauantaina Orpo puolestaan painotti, että koronavirukseen liittyvä testaus, jäljitys ja suojaus on saatava kuntoon ennen kuin yhteiskunta laajemmin avataan.

Orpo vastasi Marinin kommentteihin kuvalla eduskunnan viime torstain kyselytunnin pöytäkirjasta, joka Orpon mukaan havainnollisti, sitä kuinka hallitus ei vastaa opposition kysymyksiin eduskunnassa.

Marin vastasi muistuttamalla, että hallitus on pitänyt koronakriisin aikana useita infotilaisuuksia eduskuntaryhmien ja puolueiden puheenjohtajille, joissa on ollut mahdollisuus kysyä hallitukselta ja asiantuntijoilta.

– Koronakriisin hoitamista on käyty läpi myös pääministerin ilmoituksissa eduskunnalle ja lakien esittelyjen yhteydessä. Kun kokoomus pyysi pääministerin ilmoitusta 21.4., vastasin asiaan heti myöntävästi, Marin muistutti.

– Tämän valossa pidän erittäin epäasiallisena, että Petteri Orpo syyttää hallitusta eduskunnan ja parlamentarismin väheksymisestä, hän jatkoi.