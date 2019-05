Orpo julistaa kokoomuksen vahvaksi voittajaksi, Halla-aho ennakoi äänimäärän vielä nousevan

Kokoomus ja SDP ovat ennakkoäänten perusteella eurovaalien voittajia. Kun äänistä oli noin kello 20 laskettu 47,5 prosenttia, kokoomukselle ja SDP:lle on tulossa kolme paikkaa. Kokoomus on siis pitämässä paikkansa ja demarit ovat saamassa yhden paikan lisää.

Keskustalle olisi tulossa kaksi paikkaa, eli yksi paikka vähemmän, perussuomalaiset pitäisivät paikkamääränsä kahdessa.

Vasemmistoliitto on pitämässä yhden paikan. Vihreät on saamassa kaksi paikkaa eli yhden paikan lisää, ja RKP on menettämässä ainoan paikkansa.

Ennakkoäänten ääniosuudet prosentteina jakautuivat puolueiden kesken seuraavasti: kokoomus 20,9, SDP 16,7, keskusta 13,7, PS 13,1, vihreät 14,4, vasemmistoliitto 7,4, RKP 5,3, KD 5,3.

Orpo: Puolueen oltava tyytyväinen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo vaalituloksen näyttävän vahvasti kokoomuksen voitolta. Hänen mukaansa ero seuraaviin puolueisiin on niin suuri, että asetelma tuskin muuttuu suuresti ääntenlaskun edetessä.

Orpon mielestä puolueen on oltava erittäin tyytyväinen, mutta hän muistuttaa, että jokainen ääni pitää kuitenkin laskea. Hän uskoo, että puolueen menestyksen taustalla on se, että se asettui selkeäksi vastavoimaksi populisteille, jotka haluavat hajottaa Eurooppaa.

Ennakkoäänten perusteella kokoomuksesta läpi ovat menossa istuvat mepit Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen.

Orpoa kiinnostaa myös niin kutsutun brexit-paikan kohtalo. Britannian lähtö EU:sta tarkoittaisi Suomelle yhtä lisäpaikkaa europarlamenttiin.

Kolme paikkaa näyttäisi saavan myös SDP, mutta puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan lukua ei voi julistaa vielä varmaksi. Hänen mukaansa SDP:n ehdokkaiden saamat äänimäärät vaikuttavat kuitenkin jo nyt upeilta.

Tässä vaiheessa ääntenlaskua SDP on toiseksi suurin puolue. Alustavasti läpi ovat menossa Eero Heinäluoma, Miapetra Kumpula-Natri ja Mikkel Näkkäläjärvi.

Rinne uskoo, että hyvä tulos on jatkumoa eduskuntavaaleista ja että kansalaisten luottamus sosiaalidemokraattiseen liikkeeseen on palaamassa.

Vihreiden leiri tyytyväinen

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kuvailee perussuomalaisia "vaalipäivän puolueeksi". Hän muistuttaa, että viime vaaleissa puolueen ääniosuus nousi ääntenlaskennan edetessä.

Tällä hetkellä puolueen ehdokkaista läpi olisivat menossa Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen. Halla-ahon mielestä nimet eivät ole yllättäviä, sillä kumpikin ehdokas on ollut puolueessa näkyvässä roolissa.

Kolmannen parlamenttipaikan Halla-aho arvioi olevan pitkän matkan päässä.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto pitää vihreiden tulosta ennakkoäänten perusteella erittäin hyvänä. Puolue on tässä vaiheessa ääntenlaskua kolmantena, ja Brysseliin näyttävät lähtevän istuva meppi Heidi Hautala ja puolueen entinen puheenjohtaja Ville Niinistö.

Haavisto kiittää vihreitä ehdokkaita loistavasta työstä.

Hän myös arvioi vihreiden menestyneen muissa EU-maissa todella hyvin. Esimerkiksi hän nosti Saksan, jossa vihreät on ovensuukyselyiden perusteella nousemassa jopa toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

Väistyvä pääministeri pettynyt mutta kiitollinen

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on pettynyt, jos keskusta ennakkoäänten mukaisesti menettää yhden paikan Euroopan parlamentissa. Ennakkoäänten perusteella puolueesta Brysseliin olisivat lähdössä Mauri Pekkarinen ja Elsi Katainen.

Sipilä muistuttaa kuitenkin, että huonosti menneiden eduskuntavaalien jälkeen kahden europarlamenttipaikan säilyttäminen on "superhyvien" ehdokkaiden ansiota. Hän kiitteli vuolaasti ehdokkaita hyvästä työstä.

Sipilä ilmoitti eduskuntavaalien jälkeen väistyvänsä puolueen puheenjohtajan paikalta.

Vasemmisto näyttäisi pitävän paikkansa Brysselissä. Puheenjohtaja Li Andersson pitää puolueen tulosta aika lailla odotettuna.

Anderssonin mukaan on tärkeintä, että paikka europarlamentissa säilyy. Menneellä kaudella vasemmistoliiton meppinä on ollut Merja Kyllönen, nyt paikan on ottamassa Silvia Modig.