Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo uskoo, että hallituspuolueet pystyvät asiallisesti käsittelemään sinisten Kaj Turusen loikasta syntyneen kiistan. Orpo sanoo, että Turusen siirtymisessä kokoomukseen on kyse vain Turusen valinnasta eikä asiaan liity muihin asioihin.

Hän kiistää jyrkästi, että kokoomus yrittäisi kaataa sote-uudistusta tai koko hallitusta, kuten sinisistä on epäilty.

– Ei tulisi mieleenikään. Tässä ei ole kyse mistään muusta kuin siitä, että Kaj Turunen halusi liittyä meidän eduskuntaryhmäämme, kun kokee sen paremmin omakseen, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Orpon mukaan Suomessa ei ole hallituskriisiä. Turusen loikasta syntynyt "melske on ollut ylimitoitettu".

– Kyllä se vähän yllätti, että reaktio on ollut näin kova.

Orpo sanoi, että tapaus on hyvä käydä sinisten kanssa läpi. Myös sinisten on Orpon mukaan käytävä asia keskenään läpi.

"Emme kalastele" - ei keskusteluja muiden sinisten kanssa

Orpo kiistää myös sen, että kokoomus olisi kalastelemassa edustajia sinisistä.

– Emme kalastele. Me emme ole olleet tässäkään asiassa aktiivisia, me emme ole pyytäneet, me emme pyydä ketään muutakaan. Kyse oli siitä, että hän oli itse yhteydessä, ja siitä oli lähtenyt tämä prosessi liikkeelle.

Orpon mukaan neuvotteluja muiden sinisten edustajien kanssa ei ole käynnissä. Hänen mukaansa Turunen oli tervetullut kerrottuaan, että hän jakaa kokoomuksen arvot ja on valmis työskentelemään niiden mukaisesti.

Orpon mukaan loikkauksesta oli tarkoitus informoida pääministeriä ennen sen tuomista julkisuuteen, mutta asia tulikin julki ennen sitä.

– Tämä on hyvin sensitiivinen asia, koska on yksittäisen edustajan omasta päätöksestä.