Orpo odottaa, että kokoomus ottaa ykköspaikan eurovaaleissa

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo odottaa puolueelle vaalivoittoa tämän päivän eurovaaleissa.

– Kyllä minä odotan sitä, että kokoomus ottaa ykköspaikan illalla. Me olemme olleet gallupeissa ykkönen, ja ehdokkaat ovat tehneet hyvää työtä, Orpo sanoi kokoomuksen vaalivalvojaisissa yökerho Maxinessa.

Edellisissä vuoden 2014 eurovaaleissa kokoomus oli suurin puolue 22,6 prosentin kannatuksella, jolla se sai kolme paikkaa Euroopan parlamentissa. Parlamentissa Suomea ovat edustaneet Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen ja Petri Sarvamaa, joka nousi mepiksi varasijalta pääministeriksi valitun Alexander Stubbin tilalle.

Orpo sanoo olevansa tyytyväinen, jos paikkamäärä säilytetään.

– Realistinen tavoite on, että meillä on kolme paikkaa ja me olemme ykkösiä. Siihen täytyy olla tyytyväinen, varsinkin kun katsoo, miten eduskuntavaalit menivät. Jos tämän jälkeen noustaan Euroopan parlamentin vaaleissa ja pidetään asemat paikkamäärässä, se on hyvä menestys.

Haavisto toivoo hyvää tulosta ja jännittää myös jääkiekon MM-finaalia

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoo odottavansa hyvillä mielin illan EU-vaalitulosta. Hänen mukaansa Suomessa vihreät voi olla lähellä kolmatta paikkaa, mutta myös kaksi paikkaa olisi hänestä hyvä tulos.

– Uutiset, joita Euroopasta tulee, ovat olleet erittäin hyviä. Saksan ovensuukysely näyttää hyvää tulosta vihreille, hän sanoo.

Viime EU-vaaleissa vihreät saivat Suomesta yhden paikan ja 9,3 prosenttia äänistä.

Haaviston mukaan vaaleissa on ilmennyt "perussuomalaiset ja vihreät -jännitettä".

– Esimerkiksi (perussuomalaisten puheenjohtaja) Halla-aho on lietsonut sitä. Ehkä se jopa lisää äänestysaktiivisuutta, että tulee tällaisia jännitteitä.

Haaviston mukaan EU:lla on edessään monia tärkeitä kysymyksiä ilmastonmuutoksen ratkaisusta lähtien. Hänestä EU:n tulisi ottaa aktiivisempaa roolia ulkopolitiikassa ja olla aktiivisempi toimija esimerkiksi Afrikassa.

Haavisto kertoi myös toivovansa, että jääkiekon MM-finaalia katsovat suomalaiset malttavat seurata myös EU-vaaleja.

– Itsekin yritän tässä ehtiä vilkuilla jännittävää finaalia, Haavisto sanoi Vihreiden vaalivalvojaisissa Helsingin Tavastia-klubilla.

Halla-aho ei lähtenyt ennakoimaan illan tulosta

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei lähtenyt ennen ensimmäisten tulosten tuloa ennakoimaan perussuomalaisten äänisaalista. Hän totesi, ettei mahdollisesti alhainen äänestysprosentti pelaisi ainakaan perussuomalaisten pussiin, mutta arveli, että tuskin äänestäjät ovat ainakaan sateista säätä kavahtaneet.

Perussuomalaisten äänestäjät eivät vielä tiedä, mihin ryhmään puolue parlamentissa asettuu, mikä voi hämmentää tilannetta. Halla-aho myöntää, että perussuomalaisten ryhmäytyminen EU-parlamentissa on vaiheessa.

Rinne: Kolme paikkaa on tavoite, mutta voi olla, ettei se toteudu

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan hallitusneuvotteluissa edettiin tänään merkittävästi talouspolitiikan kokonaisuudessa, kun puheenjohtajat olivat iltapäivällä koolla pari tuntia Säätytalossa.

– Talousasiossa päästiin hyvin eteenpäin, vaikka oli vain vähän reilu kaksi tuntia aikaa. Huomenna joudutaan jatkamaan vielä, koska tänään jouduimme keskeyttämään vaalivalvojaisten takia, Rinne sanoi saapuessaan SDP:n valvojaisiin ravintola Virgin Oiliin Helsingin keskustaan.

EU-vaaleista Rinne odottaa parempaa tulosta kuin viime kerralla viisi vuotta sitten. Silloin SDP sai EU-vaaleissa vähän yli 12 prosenttia äänistä ja kaksi paikkaa. Se oli hirmuinen tappio puolueelle, jonka johdossa Rinne oli juuri aloittanut.

– Viimeksi oli heikko tulos ja siitä pitää päästä ylöspäin.

Kolme paikkaa on ollut tällä kertaa puolueen tavoite, mutta Rinne ei ole kovin vakuuttunut, että se toteutuu.

– Saattaa olla, että ei toteudu, mutta tavoitteena se on.

Rinteen mukaan SDP:n pitää lähipäivinä ratkaista, kuka on komissaari, mutta siitä hän ei ollut varma, selviääkö se jo tänä iltana. Vahvoja ehdokkaita ovat vaaleissa ehdolla olevat nykyinen meppi Miapetra Kumpula-Natri sekä ensimmäistä kertaa EU-parlamenttiin yrittävä Eero Heinäluoma. Heidän äänimääränsä saattaa ratkaista valinnan. Toisaalta myös Jutta Urpilaista on veikkailtu komissaariksi, vaikkei hän ole ehdolla europarlamenttiin.

Keskustassa toivotaan, että keskusta ja kiekkoleijonat voisivat joskus menestyä yhtä aikaa

Keskustassa toivotaan, että vuonna 2023 keskusta ja Suomen jääkiekkomaajoukkue voisivat molemmat onnistua samana keväänä.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt viime päivinä meemi, jossa on muistutettu keskustan kärsineen suuret vaalitappiot eduskuntavaaleissa vuosina 1995 ja 2011 – eli siis Suomen jääkiekon maailmanmestaruusvuosina.

Keskustan tämänkeväistä vaalitappiota on pidetty sosiaalisessa mediassa enteenä siitä, että Suomi voisi voittaa maailmanmestaruuden myös tänä vuonna.

Keskustassa nettimeemiin suhtaudutaan huumorilla.

– Keskusta on hoitanut tänä keväänä jo oman leiviskänsä. Leijonat hoitakoon oman hommansa tänä iltana ja Suomelle maailmanmestaruuden, puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen sanoi toimittajille keskustan vaalivalvojaisissa Helsingissä.

– Toivotaan, että 2023 voidaan tehdä käänteinen yhteistulos, Pirkkalainen jatkoi.