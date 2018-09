Orpo sairaalakiistasta: Nyt on sopimisen, ei riidan paikka – hallituksen esityksen avaaminen vaikeaa

Kysymys laajan päivystyksen sairaaloista ja Vaasan keskussairaalan asemasta on aiheuttanut kiistelyä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Kokoomuksesta on kerrottu STT:lle, että kaksi hallituskumppani keskustan jäsentä on esittänyt omaa näkemystään sairaala-asiassa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että hallitus on tehnyt yksimielisesti linjaukset sairaalaverkosta ja laajan päivystyksen sairaaloista. Orpon mukaan hallituksen esitystä on vaikeaa avata miltään osin. Hän sanoo, että sote-asioissa on sopimisen eikä riidan paikka.

Keskusta on sitoutunut viemään sovitut pykälät eteenpäin hallituksen sote- ja maakuntauudistuksessa. Näin vakuuttaa valiokuntakiistelyä kommentoinut keskustan kansanedustaja Juha Rehula.

Sairaalakysymys jumittaa sote-valiokunnassa

Sote-uudistuksen käsittelyyn on tullut uusia mutkia eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Jumissa on ainakin laajan toiminnan sairaaloita koskeva kysymys.

Kaksi hallituspuolue keskustan jäsentä on esittänyt omaa näkemystään asiassa, vahvistaa hallituskumppani kokoomuksen Sari Raassina STT:lle.

Raassinan mukaan keskustalta odotetaan selvää vastinetta siihen, miten he aikovat edetä asiassa. Raassinan mukaan yksittäisiä asioita hallituksen esityksessä on vaikea lähteä muuttamaan. Hallituksen pitäisi hänen mielestään edetä yhteisten päätösten mukaan.

Ainakin Helsingin Sanomien mukaan hallituspuolueiden keskustan ja kokoomuksen välille olisi syntynyt kiistaa Vaasan keskussairaalan roolista. Lehti kertoo, että kaksi keskustan edustajaa olisi valmis antamaan Vaasaan laajan päivystyksen, kun taas kokoomus haluaisi pysyä sovitussa määrässä eli 12 laajan päivystyksen sairaalassa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, keskustan Hannakaisa Heikkinen ei suoraan vahvista eikä kiistä erimielisyyksiä. Hän pitää uutisointia asiasta täysin ylimitoitettuna.

– Yksi yksittäinen asia sai ihan liian isot mittasuhteet, Heikkinen sanoo.

– Ehkä tässäkin on kyse jostain väärinymmärryksestä. Meillä on ihan yhteinen näkemys siitä, että tässä raamilaissa mennään eteenpäin liittyen myös sairaaloihin, Heikkinen jatkoi STT:lle perjantaina eduskunnassa.

Hän arvioi samassa yhteydessä, että kyseessä on "varmasti herkkä asia".

– Taustalla meillä kaikilla on eri asioista kipukohtia, mutta yhteinen tahtotila on, että hallituspuolueet vievät tämän kokonaisuudessaan yhdessä tuumin eteenpäin.

Valiokunta jatkaa tiistaina

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoukset ovat tältä viikolta ohi ja perjantai-iltapäivälle kaavailtu kokous on peruttu, kertoi valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) aamupäivällä. Kiuru ei tarkentanut yksittäistä syytä päätökselle.

Kiurun mukaan vaikeuksia on ollut sote- ja maakuntauudistuksen niin sanotussa emo- eli ydinlaissa.

– Tältä osin pykälät ovat vaikeita ja tässä on jouduttu ottamaan askelia sekä eteen että taakse, Kiuru sanoi medialle.

Niin sanottuun emolakiin liittyvät myös laajan toiminnan sairaalat. Tähän kysymykseen näyttävät kytkeytyvän ainakin myöhemmässä vaiheessa myös esimerkiksi aluesairaalat.

Kiurun mukaan sote-asioiden käsittelyjärjestyksestä äänestettiin valiokunnassa. Valiokunta jatkaa kokoustamistaan valinnanvapausasioilla ensi tiistaina aamupäivällä. Vielä on epäselvää, millä aikataululla emolain ja siten sairaala-asian käsittely voi jatkua.

Hallituksen piirissä oli toivottu, että sote-mietintöluonnokset valmistuisivat sosiaali- ja terveysvaliokunnasta syyskuun loppuun mennessä, mutta aiemmin viikolla kävi selväksi, ettei näin tapahdu. Mietintöpaperit pitäisi saada vielä myös perustuslakivaliokunnan tarkasteluun.

Sote- ja maakuntauudistuksen läpiviennille eduskunnassa ei ole enää liiaksi aikaa, sillä vaalikautta on jäljellä enää puolisen vuotta.