Orpo useaan kertaan karahtaneesta sotesta: Alkaa vaikuttaa, että on kohtuuttoman vaikeaa saada jättiuudistusta kerralla tehtyä

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan hallituksen ero oli pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ratkaisu.

Orpon mukaan hän vaihtoi Sipilän kanssa muutamia viestejä eilisen illan aikana ja osasi vähän ounastella asiaa. Aamulla trion kokouksessa ero kävi selväksi.

Orpon mukaan nyt on tärkeää pitää toimintakyky sillä tavalla yllä, että eduskunnassa olevat tärkeät lakihankkeet pystytään viemään läpi. Sote-valmisteluun liittyen pitää pystyä löytämään vastuullinen ratkaisu, että maakunnissa tehtävä työ voi jatkua.

– Rakennetaan silta sille, että seuraava hallitus, minkä näköinen sitten onkaan, voi jatkaa sitä työtä, Orpo sanoi eduskunnassa.

"Tämä ei ole kunniaksi sinänsä kenellekään"

Orpo on pahoillaan, että sote-uudistuksesta ei vieläkään saatu valmista.

– Tämä oli kolmas tai periaatteessa jopa neljäs hallitus, joka epäonnistuu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa. Ihmisten terveyspalvelut pitäisi pystyä uudistamaan. Tiedetään, että ihminen ei siellä jonossa parane. Tämä ei ole kunniaksi sinänsä kenellekään, ja totta kai hallituksen täytyy kantaa vastuuta siitä, että ei onnistuttu, Orpo sanoi.

Orpon mukaan viimeinen ratkaiseva asia oli, että alkuviikosta selvisi, että myös maku 2:ssa, eli maakuntien muissa tehtävissä oli isoja perustuslaillisia ongelmia.

– Se viimeistään varmisti sen, että tällä ei ollut mitään mahdollisuuksia ehtiä enää tämän istuntokauden puitteissa, vaikka olisi jatkettu istuntokautta. Silloin oli minusta ainut oikea ratkaisu, että peli vihellettiin poikki, eikä yritetty tekohengittää enää, koska ongelmat olivat niin laajoja, Orpo sanoi.

Soteen liittyen Orposta alkaa vaikuttaa, että on kohtuuttoman vaikeaa saada tällaista jättiuudistusta Suomessa kerralla tehtyä.

– Minusta on vakavan harkinnan paikka, voiko olla joku malli, joka sopii koko Suomeen, jolla ratkaistaan nämä ongelmat. Sitä on nyt yritetty. Tämä vaatii nyt vähän uudelleen miettimistä. Mielestäni nyt, kun on käynyt niin kuin kävi, tämä aika pitää käyttää hyväksi, Orpo sanoi.