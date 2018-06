Orpo valmis sote-keskusteluihin – politiikan kuuma peruna nousee kokoomuksen puoluekokouksessa esiin heti huomenna

Tiukkaa sote-keskustelua on luvassa kokoomuksen puoluekokouksessa heti huomenna. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo lähtevänsä hyvällä mielellä huomenna alkavaan puoluekokoukseen.

Paikalle puoluekokoukseen on tulossa tulikivenkatkuista kritiikkiä maakunta- ja sote-uudistukselle antanut Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.).

Eilen Vapaavuori kertoi twitterissä aikovansa mennä puoluekokouksen yhteydessä huomenna olevaan Sotettaako-erillistapahtumaan. Vapaavuori uskoi saavansa myös puheenvuoron.

Puheenjohtaja Orpo kertoo ehdottaneensa tällaisen tapahtuman järjestämistä.

– En halua, että on vähimmissäkään sellainen olo, että meidän puoluekokouksessa ei haluttaisi keskustella sotesta. Niin kuin olen ilmoittanut, minä olen valmis keskusteluja käymään, Orpo sanoi tänään eduskunnassa.

Hän kertoo olleensa koko ajan käytettävissä keskusteluihin.

– Olemme koko ajan muun muassa Vapaavuoren Jannen kanssa näitä keskusteluja käyneet keskenämme siitä huolimatta, että meillä on erilainen näkökulma, Orpo sanoi.

Kaikkonen: Puoluekokoukset eivät sotelle erityinen rajapyykki

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ei pidä ongelmana sitä, että sote-paketti ja sen aikataulu on yhä epäselvä keskustan ja kokoomuksen puoluekokousten koittaessa viikonloppuna.

– Ei se mielestäni ole mikään ongelma, minusta sitä on vähän liioiteltukin. En näe puoluekokousta minään erityisenä rajapyykkinä tässä, Kaikkonen sanoi eduskuntaryhmän kokouksen alkaessa.

Ryhmässä käydään läpi sote-tilannetta samalla kun ministerit ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) virkamiehet laativat kovaa vauhtia hallituksen vastinetta perustuslakivaliokunnan viimeviikkoiseen lausuntoon valinnanvapauslaista.

– Me kuulemme nyt ministereiden katsauksen tähän tilanteeseen ja asiaan, ja totta kai keskustellaan siitä sitten. Mutta tätä sotea on vatvottu nyt niin kauan, että kyllä me toivomme, että tässä saataisiin nyt ratkaisuja aika pian aikaiseksi, Kaikkonen sanoo.

"Toivomme ja uskomme, että se pitää mitä on sovittu"

Hallituksen vastineen pohjalta selviää myös se, ehtiikö eduskunta käsitellä sote-paketin ennen kesälomia vai menevätkö äänestykset syksyyn.

Vastinetta ei ole luvassa ainakaan ennen ensi viikkoa.

– Saamani tiedon mukaan STM:n virkamiehet tekevät todella pitkää päivää tällä hetkellä, jotta valmista tulisi, Kaikkonen sanoi.

Vastineen pohjalta sosiaali- ja terveysvaliokunta alkaa tehdä valinnanvapauslakiin muutoksia, joita perustuslakivaliokunta edellytti.

Kaikkoselta kysyttiin myös, pelottaako kokoomuksen räväkäksi ennakoitu huominen sote-keskustelu, joka järjestetään puoluekokouksen alkajaisiksi Turussa.

– Ei se meitä pelota. Mutta totta kai toivomme ja uskomme, että siellä se pitää, mitä on sovittu ja linjattu.

Kaikkonen sanoi odottavansa enemmänkin keskustan puoluekokousta Sotkamossa.

– Mutta tosiaan naapurilla on kanssa kokous, ja täytyy varmaan uutisista vilkaista, mitä siellä tapahtuu.