Osa Jyväskylän hiihtoladuista pysyy edelleen suljettuina – Laajavuoressa pyritään avaamaan osa laduista lauantaihin mennessä

Jyväskylän kaupunki tiedottaa, että lumitilanteen vuoksi aiemmin suljetut ladut Ladun majalla, Laajavuoressa ja Touruvuoressa pysyvät edelleen suljettuina. Laajavuoressa pyritään kuitenkin avaamaan osa laduista lauantaihin mennessä.

Jyväskylän seudulla on satanut viime aikoina runsaasti lunta ja tykkylumi on kaatanut puita ja puiden latvoja hiihtolatujen päälle. Tämä aiheuttaa turvallisuusriskin latujen käyttäjille, minkä vuoksi osa kaupungin laduista on suljettu osittain tai kokonaan.

Kaupunki tiedottaa, että lumitilanne maastossa on perjantaina tehdyn arvion perusteella säilynyt ennallaan ja mahdollisesti jopa pahentumassa viikonloppua kohti. Ilmatieteen laitos ennustaa Jyväskylään viikonlopulle lumi- ja räntäsadetta.

Jääladuista Jyväsjärven latu on ajettu perjantaina. Jäällä on paikoin vettä, mutta ladulla voi hiihtää.

Hiihtolatujen ajantasaiset tiedot löytyvät kaupungin latuinfosta.