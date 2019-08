Osa kansanedustajien avustajista sai poikkeuksellisesti ylimääräisen palkankorotuksen – "Ei tämä tavanomaista ole"

Osa kansanedustajien avustajista sai keväällä poikkeuksellisesti ylimääräisen palkankorotuksen.

Eduskunnan kansliatoimikunta päätti maaliskuussa, että avustajien voimassa olevaa työehtosopimusta muutetaan tarkistamalla palkkoja 2,0 prosentin ylimääräisellä korotuksella huhtikuun alusta. Korotus tarkoittaa käytännössä noin 50 euroa henkilöä kohden.

– Ei tämä tavanomaista ole. Se ylittää sen, mitä työehtosopimukseen alun perin kirjattiin, kertoo Eduskunnan akavalaiset ry:n puheenjohtaja Pasi Tervasmäki.

Kyseinen työehtosopimus ja ylimääräinen korotus koskevat niitä avustajia, jotka ovat työsuhteessa eduskunnan kansliaan. Osa avustajista on jonkin eduskuntaryhmän palveluksessa.

Eduskuntatiedotuksesta kerrotaan, että eduskunnan kanslian palveluksessa on 70 avustajaa ja he avustavat perussuomalaisten, kokoomuksen ja RKP:n kansanedustajia. Ryhmissä olevien avustajien määrästä ei ole tarkkaa tietoa.

"Palkka jäänyt jälkeen"

Tervasmäen mukaan ylimääräisen korotuksen taustalla on yksi voimassa olevan työehtosopimuksen pykälistä. Kirjaus velvoitti perustamaan työryhmän avustajien palkkauksen kehittämiseksi.

Eduskunnan kansliassa on myös virkamiehiä, joiden palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen.

– Meillä oli tuntuma, että avustajien palkka on jäänyt jälkeen samantasoista työtä tekevien virkamiesten ansioista, Tervasmäki kertoo.

Työntekijäpuoli olisi halunnut, että avustajan tehtävän vaativuus olisi arvioitu vertailtavuuden mahdollistamiseksi. Työryhmässä työnantajaa edustaneen eduskunnan hallintojohtajan Pertti Rauhion mukaan ongelmana on, että eduskunnan kanslia ei määritä avustajien tehtäväkokonaisuuksia.

– Niitä on pyöreästi yhtä monta kuin edustajia. Tehtävän vaativuus on pystytty arvioimaan niin, että kahden edustajan avustaminen on vaativampaa kuin yhden, hän sanoo.

Niinpä työryhmä päätyi ylimääräiseen palkankorotukseen.

– Laskimme, että koska avustajilla ei ole vastaavaa järjestelmää kuin virkasuhteisilla, niin siitä on aiheutunut noin kahden prosentin jälkeenjääneisyys, Tervasmäki sanoo.

Alun perin kolme korotusta

Avustajien työehtosopimukseen 2018–2020 kirjattiin alun perin kolme korotusta. 1. kesäkuuta 2018 palkkoja korotettiin 1,60 ja 1. huhtikuuta 2019 1,85 prosenttia. Tammikuun 2019 lopussa maksettiin kertaerä, joka monelle oli 9,20 prosenttia kuukausipalkasta.

Kaikkien korotusten jälkeen avustajan palkka on joko 2 552 tai 3 384 euroa kuukaudessa riippuen siitä, avustaako hän yhtä vai kahta edustajaa.

Ryhmäkanslioille maksetaan avustajatukea 3 648 euroa yhtä kansanedustajaa kohden. Summa muodostuu 2 552 euron palkasta, sivukuluista ja luontoiseduista.

Määrärahan rajoissa ryhmäkanslia saa päättää, paljonko avustajia palkataan ja paljonko kullekin maksetaan.