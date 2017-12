Osa syöpäpotilaista hyötyy uusista hoidoista – eivät kuitenkaan kaikki

Syöpien hoidossa on otettu edistysaskeleita, kun käyttöön on tullut uusia, aiempaa tehokkaampia menetelmiä. Uudenlaisia hoitoja on otettu käyttöön muun muassa keuhkosyövässä.

– Keuhkosyöpää pidettiin pitkään pahamaineisena. Toki se on sitä keskimäärin edelleen, mutta keuhkosyöpään on tullut useita täsmälääkkeitä, kertoo yksityisen Docrates Syöpäsairaalan ylilääkäri Tom Wiklund .

Ylilääkäri Tuula Lehtinen Tampereen yliopistollisesta sairaalasta vahvistaa Wiklundin tiedot.

– Keuhkosyöpä on yksi tautikokonaisuus, jossa osalle potilaista uudet hoidot ovat aiempia tehokkaampia, Lehtinen arvioi.

Syövänhoidon vastuualuejohtajana toimiva Lehtinen korostaa kuitenkin, etteivät suinkaan kaikki keuhkosyöpäpotilaat hyödy uusista hoidoista. Hänen mukaansa tutkimukset näyttävät, mitkä potilasryhmät hyötyvät.

Wiklundin mukaan yksi kehityssuunnista on, että eri syöpätyyppejä voidaan jakaa alatyyppeihin, joihin hoidot ovat erilaisia. Tämä pätee esimerkiksi rintasyövän hoitoon.

– Ei hoideta kaikkia samalla tavalla, vaan käytetään yksilöllisiä ennustetekijöitä hoidon tehon määrittämiseksi, Wiklund sanoo.

Useita erilaisia syöpiä

Lehtinen kertoo, että uusilla menetelmillä voidaan hoitaa useita erilaisia syöpiä. Hän sanoo, että niistä hyötyy vain osa potilaista, aivan kuten keuhkosyövän hoitamisessa.

– Muista syöpätautiryhmistä esimerkiksi munuaissyövässä, melanoomassa ja tietyntyyppisissä virtsateiden syövissä on uusilla lääkehoidoilla saatu aiempaa parempia tuloksia.

Lehtisen mukaan myös harvinaisemmissa syöpätautien, kuten pehmytkudossarkoomien, hoidossa on tapahtunut kehitystä ja uudella tavalla vaikuttavia lääkehoitoja on käytössä.