Osallistujat: Komentaja Päiviö antoi "taakse poistu" -komennon hyisen Lemmenjoen rannalla

Osa Karjalan lennoston vapaaehtoiseen harjoitukseen syksyllä 2017 osallistuneista kokee, että harjoitus oli aiheuttaa myös vaaraa osallistujille.

Savon Sanomien tietojen mukaan Karjalan lennoston entisestä komentajasta Markus Päiviöstä kirjatut rikosilmoitukset eivät koske vain sanallista haukkumista, vaan niihin liittyi konkreettisia fyysisiä tilanteita viikonlopun aikana. Nämä välikohtaukset olivat pääsyy, jonka vuoksi harjoituksen osallistujista otettiin jo kesken harjoituksen yhteyttä Ilmavoimien esikuntaan ja välitettiin tieto tilanteesta Päiviön esimiehelle.

– Puolustusvoimissa esimiehen toive on käsky. Kovassa tilanteessa sitä noudatetaan loppuun asti. Harjoituksessakin sitä noudatetaan paitsi, jos harjoitustilanteessa tulee jokin vakava raja vastaan. Itse koin, että pahimmillaan hengenvaara oli tulossa vastaan, yksi osallistuja kertoo.

Kaikki osallistujat eivät kokeneet asioita samoin. Harjoitukseen osallistui Päiviön lisäksi 20 vierasta eli 19 miestä ja yksi nainen. Heistä vain osa vaatii rangaistusta Päiviölle etenkin esimiesaseman väärinkäyttämisestä, mutta kaikki eivät. Tapahtumia normaaleina pitävät voidaan kutsua oikeuteen todistajina Päiviön puolesta, kun taas toisia voidaan kuulla oikeudessa syyttäjän kutsumana.

Syyttäjän mukaan syytekynnys asiassa on ylittynyt jo esimiesaseman väärinkäytöstä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta.

Toisistaan eroavat kokemukset liittyvät tapahtumiin Lemmenjoella liikuntaohjelman aikana. Esitutkinnassa on kerrottu, että Päiviö antoi ”taakse poistu” -käskyn joen rannalla. Tässä porukassa oli ollut sekä kantahenkilöstöä että vieraita.

Tutkinnassa on kerrottu, ettei Päiviöltä tullut käskyä peruvaa joukkue-komentoa vaan tilanteessa syntyi hämmennys. Syyskuun lopussa Lemmenjoki on erittäin kylmä. Ristiriitaista tietoa on siitä, joutuivatko osallistuvat veden varaan vai eivät.

Tilanne johti sanalliseen arvosteluun, jota oli jatkunut koko harjoituksen ajan. Harjoitus alkoi Lemmenjoella perjantai-iltana, jolloin Päiviön oli kuultu ensimmäisen kerran arvostelevan harjoituksen osallistujia. Moni osallistujista kertoi, että he pitivät heittoa silloin erikoisena sarkasmina.

Lauantaina puheet kuitenkin jatkuivat ja kestivät aina sunnuntaiaamupäivään, jolloin porukka lähti paluumatkalle.

Toiset pitivät käyttäytymistä omituisena tai vitsailuna, toiset häirintänä, joka oli raskaasti vastoin everstin asemaa harjoituksen johtajana ja joukko-osaston komentajana.

Toinen osallistuja kertoo, että hän on ollut Karjalan lennoston harjoituksissa useita kertoja eikä tilaisuus ole ollut koskaan muilla kerroilla sellainen, miten Päiviö käyttäytyi ensimmäisellä ja samalla viimeisellä kerrallaan vetovastuussa.

– Tuollaisen käyttäytymisen taustalla täytyy olla syitä paljon syvemmällä. Olisi liian helppo selitys, että komentaja kännipäissään toimi näin. Muu henkilökunta toimi hyvin ja he olivat järjestäneet oikein hyvän kiipeämisen Joenkieliselle ja kilpailuohjelmaa.

– Ohjelma oli siinä mielessä normaalia, mutta komentajan käyttäytyminen ei. Minun mielestä on kuitenkin selvää, ettei alkoholi ollut pääsyy, osallistuja kertoo.

Samaa mieltä on henkilö, joka piti Markus Päiviön käyttäytymistä simputuksena.

– Jos joku olisi juopuneena häiriöksi, siinähän huipennus kestäisi ehkä tunnin. Asia olisi laitettavissa oikeisiin mittasuhteisiin. Nyt kyse oli tasaisen tappavan huonosta tekemisestä koko harjoituksen ajan.

Osallistujan mielestä lauantaipäivän tapahtumiin ei ollut vaikutusta kenenkään alkoholin käytöllä. Alkoholia nautittiin silloin illalla.

– Hän oli ehkä hieman päihtynyt, mutta se ei pahentanut hänen kielenkäyttöään yhtään, vaan kielenkäytön taso oli aivan samaa kauttaaltaan.

– Kyse ei ollut mistään 15 minuutin haukuista, vaan kahden vuorokauden suorituksesta.